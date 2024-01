Detenido un hombre armado que quería casarse con Ingrid de Noruega

No todo es de color de rosa dentro de la realeza europea, y si no, que se lo digan a Ingrid de Noruega. La joven ha vivido un traumático episodio que por suerte no ha llegado a mayores gracias a la rápida intervención de las autoridades. Y es que, un hombre ha sido detenido en el aeropuerto de Oslo con armas y direcciones de la Familia Real, además de un objetivo claro: la princesa.

Según ha revelado la revista ‘VG’, un misterioso varón ha sido arrestado por la Policía cuando intentaba entrar a Noruega procedente de Estados Unidos. Los agentes hicieron saltar sus alarmas al percatarse de que el hombre en cuestión, de 40 años, llevaba en su equipaje varias armas ilegales. Una serie de artefactos repartidos entre 17 maletas que pesaban en su totalidad en torno a 250 kilos y que no pasaron desapercibidas en el control de seguridad del aeropuerto europeo.

Una vez fue preguntado en la aduana, el detenido mostró el cuaderno que llevaba consigo y que dejaba claras las verdaderas intenciones de su viaje. En él figuraban tanto los nombres como las direcciones de muchos de los miembros de la Familia Real noruega a los que tenía intención de visitar. Por suerte, antes de que pudiera hacerlo, las autoridades actuaron y evitaron que se efectuara una masacre que podría haber terminado con personas heridas.

En todo momento, el hombre no ha tenido reparo en colaborar con la Policía a la hora de contar cuáles eran sus planes. Su intención no era otra que llegar a Noruega para casarse con la hija de Mette-Marit y Haakon de Noruega, la princesa Ingrid Alexandra. Sin embargo sus ideas no han salido según lo previsto, y su equipo legal y él ya trabajan para poner fin a esta historia lo antes posible.

Ingrid de Noruega, en peligro por un detenido por segunda vez en el país

El abogado del arrestado, Jørund Lægland, ha hablado con el medio noruego en cuestión sobre los motivos por los que a su defendido le habría parecido buena idea transportar armas en un trayecto tan largo: “Afortunadamente, hay una gran diferencia entre las leyes sobre armas de Estados Unidos y de Noruega”, ha revelado. Además, ha añadido que no transportaba la munición adecuada para sus artefactos, lo que imposibilitaba su meditado ataque.

Por su parte, el letrado confía en que el estadounidense sea deportado de manera inmediata: “El caso se resolverá con un veredicto de culpabilidad (…) Entonces mi cliente será deportado de Noruega”, ha indicado.

A esto se suma que la identidad del detenido ya resultaba familiar a la Policía de Noruega y a la Guardia Real. En 2021, el hombre en cuestión también fue expulsado del país por presentarse en el Palacio Real sin ningún tipo de reparo y, por ende, provocar una situación de verdadera tensión. Por aquel entonces no pudo saberse cuáles eran sus planes, aunque todo apunta a que fueron los mismos que ahora.