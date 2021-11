Delphine Boël, conocida como princesa de los belgas desde hace un año, da el salto a la pequeña pantalla. La hija rey Alberto II necesitó siete años de lucha para ser reconocida como su hija. La artista plástica, nacida de una relación extramatrimonial de Alberto II, se ha puesto en el ojo del huracán después de confirmarse que participaría en un reality show. Se ha conocido de que Delphine se convertirá en concursante de «Danse avec les starts», la versión internacional de «Mira quién baila», donde varios personajes populares concursan en una competición de bailes de salón y que se emitirá en el canal belga Play 4.

Delphine Boël se defiende de las críticas tras conocerse su participación

Después de que entrara a formar parte de la familia real belga, se ha conocido su participación y no ha estado exenta de polémica. Y es que ya están circulando las primeras imágenes promocionales de la versión internacional de ‘Mira quien baila’. Ante el revuelo ocasionado, Delphine Boël se ha querido defender de las acusaciones y las críticas que ha recibido tras conocerse la noticia. La hija bastarda del Rey Alberto II se ha defendido asegurando que su participación es un motivo altruista. Y es que lo hace para ayudar a la asociación benéfico Make a Wish, que trata de cumplir los deseos de los niños enfermos.

«Tenía muchas ganas de apoyar el excelente trabajo de la fundación. Ellos celebran la vida tratando de liberar los poderes de curación, la esperanza y el amor. No soporto ver a los niños con enfermedades graves perder sus infancias, y también me siento mal por las familias que tienen que vivir estos momentos duros», ha declarado en defensa a su participación en el reality show. «Mi conocimiento se limita a unos pocos pasos de baile en recepciones o bodas. Soy consciente de que este reto será difícil mental y físicamente, pero no es nada comparado con lo que se enfrentan los niños que están en el hospital», sentencia al respecto.

La primera aparición pública de la hija de Alberto II

Fue en julio de este año cuando vimos por primera vez en un acto público a Delphine de Bélgica. Cada 21 de este mes se celebra la Fiesta Nacional de Bélgica y este año contó con la presencia de la reconocida hija del Rey, un reconocimiento que llegó en octubre del pasado año. Tal y como hemos dicho anteriormente, esta era su primera aparición en un acto oficial de tal envergadura, en la que se sentó a la derecha de su hermano, el monarca, lo que la sitúa como miembro de pleno derecho de la Familia Real. Sin lugar a dudas, esto supuso un gran paso adelante.