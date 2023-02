Harry y Meghan: el plan secreto para que asistan a la coronación de Carlos III

Se prevé que Harry y Meghan acuden a lo actos de coronación de Carlos III, pero se está trabajando para que no eclipsen las celebraciones.

Todas las miradas están puestas en Londres que el próximo 6 de mayo será escenario de la coronación de Carlos III. Un gran acontecimiento que reunirá a la familia real británica y que, seguro, no estará exento de polémica. La posible presencia de Harry y Meghan está despertando un importante interés. Según revela 'The Sun', los duquesa de Sussex sí serán invitados. Se está trazando un plan secreto para que no eclipsen un día histórico.

Los expertos en la Casa Real británica apuntan a que el matrimonio acudirá a las celebraciones, pero su presencia se medirá al máximo. El personal que ya está trabajando en la organización ha señalado que desde el palacio de Buckingham nunca se sugirió que no acudieran a los actos que se prolongarán durante tres días. Según apunta el citado diario, lo duques de Sussex recibirán la invitación para la coronación al igual que otras 2.000 personas, entre miembros de las distintas familias reales, mandatarios y líderes mundiales. "Definitivamente serán invitados, y estamos trabajando asumiendo que vendrán", afirma una fuente consultada por 'The Sun'.

El plan secreto para Harry y Meghan

A pesar de que se prevé que asistan a un gran fin de semana festivo en Londres, por el momento no se sabe qué papel jugarán durante la celebración. Cabe recordar que en 2020 tomaron la decisión de apartarse de la primera línea de la realeza británica y con ello renunciaron a sus obligaciones y privilegios. Por tanto, no está claro si aparecerán en el momento en el que la familia real haga su aparición estelar en el balcón junto al rey Carlos III.

Los organizadores buscan que la presencia de Harry y Meghan no empeñe una fecha para la historia. Así que el plan que se está ideando desde palacio es que su llegada sea antes del fin de semana oficial. Esto evitaría algunos primeros encuentros que podrían ser incómodos. "Sería útil si llegaran antes para que no sea un circo total en el día", indicaba la misma persona consultada.

Un amplio equipo está trabajando en la coronación, entre ellos, cientos de funcionarios de Whitehall y del Ministerio de Relaciones Exteriores. También se espera que sea un día en el que Londres reciba a miles de personas llegadas de todas partes del mundo para vivir un acontecimiento histórico.

Una planificación cuidada al detalle

La lista de invitados ha sido elaborada desde dentro del palacio de Buckingham, pero supervisada en todo momento por el número 10 de Downing Street, y se espera que asistan mucho miembros de la realeza europea, también líderes extranjeros. Unos actos en los que no faltará la pompa y el boata a la que nos tienen acostumbrados los británicos. El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, se pronunciaba recientemente sobre la posible presencia de los duques de Sussex. Un tema que despierta mucho interés, no solo en el país, también lejos de sus fronteras. Una pregunta incómoda que esquivó de la siguiente manera: “Tenía la sensación de que podrías preguntarme eso. Sabes que no puedo hablar de la familia real".

Y es que la Casa Real británica atraviesa la mayor fractura desde los tiempos de Diana de Galas. Las revelaciones realizadas en la biografía de Harry han caído como un jarro de agua fría sobre los distintos miembros, entre ellos, Kate Middleton y el príncipe Guillermo. A lo que hay que añadir las declaraciones que el matrimonio realizó en su docu-serie de Netflix.