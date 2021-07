El heredero noruego celebra hoy sus 48 años mientras disfruta de sus vacaciones en el yate real en la intimidad familiar.

El heredero noruego cumple hoy 48 años, pero lo celebra en la intimidad junto a su familia. Eso sí, cumpliendo con la tradición, la Casa Real ha publicado dos nuevas fotografías, en las que se ve al príncipe muy sonriente y en dos registros diferentes: en una foto vestido con traje y corbata y en otra, con un traje de neopreno de submarinista sobre un fondo marítimo.

Y es que Haakon de Noruega está disfrutando de unas vacaciones en familia en el yate real Norge, a bordo del cual están realizando un crucero por el norte del país. Normalmente esta fecha suele coincidir con su estancia en la residencia veraniega de Magero, pero este año es especial pues se acaba de cumplir el 30 aniversario en el trono de sus padres, los reyes Harald y Sonia.

Haakon es un gran aficionado a los deportes acuáticos, como indica la imagen. En las frías aguas del norte de Europa y estando en un barco, el príncipe no ha podido resistirse a practicar la inmersión y sentirse parte de la increíble naturaleza a su alrededor.

El príncipe cuenta a su lado con su esposa, Mette-Marit de Noruega, y sus dos hijos, Ingrid Alexandra, de 17 años, y Sverre Magnus, de 15. El próximo 25 de agosto celebrará su 20 aniversario de matrimonio, un camino increíble por el que pocos apostaban al principio dado el pasado ‘salvaje’ de la princesa (que rompió moldes aportando al matrimonio un hijo de soltera). El hecho es que forman una de las parejas más estables de la realeza y se muestran tan enamorados como el primer día.

Haakon es el heredero al trono y hace unos meses habló en una entrevista sobre su futuro cuando se convierta en monarca. En un tono humilde y respetuoso con su padre, el rey vigente, él no creía estar todavía completamente preparado para asumir su papel: «Tengo que hacerlo a mi manera. No debo intentar ser otro que yo mismo, entonces será un poco más fácil. Tengo muchos malas caras y no es que la gente no lo sepa. Puedo ser un poco distante, así que hay cosas que definitivamente podrían ser mejores».

Casa Real Noruega.El rey Harald de Noruega tiene 84 años y en los últimos tiempos ha sufrido algunos baches de salud, por los que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente y causar baja en sus funciones, momento en el que su hijo le ha sustituido en su papel de regente. El monarca ha retomado ya sus actividades y luce un buen aspecto, aunque ahora suele caminar con la ayuda de sendos bastones.