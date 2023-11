Genoveva Casanovas vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por unas fotografías de ella paseando con Federico de Dinamarca. El reportaje fotográfico de ellos dos juntos en la capital española sale a la luz justo cuando el Rey Felipe VI y la Reina Letizia están de visita oficial en el país nórdico. Un viaje que no se producía desde hacía 43 años. Ahí fueron recibidos a pie de avión y con todos los honores por Margarita II, madre del heredero a la corona; este último y su mujer, la princesa Mary, que protagonizó una llamativa reverencia que dio de qué hablar. Nadie podía prever que un día después de su esperada llegada a tierras danesas, en nuestro país se desataría la polémica por el encuentro entre la ex de Cayetano Martínez de Irujo y Federico. No se ha concretado todavía la fecha en el que se produjo este encuentro, pero sí que fue durante un viaje privado de él.

En las imágenes, se puede ver a Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca caminando por una zona céntrica de Madrid. Más exactamente por los alrededores del parque de El Retiro y del Museo del Padro. El reportaje ha desatado un sinfín de comentarios de lo que, hasta ahora, era una relación desconocida entre ambos. A esto se suma que, en las últimas semanas, la Casa Real Danesa no había informado del viaje el príncipe ni se tenía conocimiento por parte de fuentes cercanas a Zarzuela de que esta visita se había producido y bajo qué circunstancias. "Mary Donaldson estaba en Nueva York haciendo un discurso mientras él estaba en Madrid con Genoveva", han asegurado desde 'TardeAR'.