¡Bombazo! Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca ya preparan su próxima cita: dónde y cuándo

Genoveva Casanova continúa en su México natal. Hasta ahí se trasladó en línea regular tras pasar 2l 24 de diciembre en Madrid. Y desde ahí vio la coronación de Federico de Dinamarca. Mucho se ha dicho sobre la verdadera relación que mantienen la mexicana y el monarca desde que salieran las fotos de su encuentro "secreto" en Madrid el pasado mes de octubre. El apoyo de él a su amiga es incondicional, como desvelaron recientemente desde el programa 'TardeAR'. La pareja sigue en contacto a pesar de la polémica que rodea todo lo que tiene que ver con ellos. Este viernes ha salido a la luz una nueva información que, promete, hacer tambalear la tranquilidad de la recientemente renovada corona danesa. La ex de Cayetano Martínez de Irujo y el marido de Mary Donaldson ya preparan su próximo encuentro (presencial). Te contamos cuándo y dónde se volverán a ver cara a cara.

Federico de Dinamarca, el gran apoyo de Genoveva Casanova en todos estos meses

Parece que el 'complot' para separar a Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca no está dando sus frutos. De hecho, todo lo contrario. La mexicana y el nuevo rey danés han mantenido el contacto durante todos estos meses a pesar del escándalo en el que se han visto envueltos. Tanto es así que él es conocedor de todos los pasos que ha ido dando la exconcursante de 'Masterchef Celebrity'. Tan estrecha es su relación que él no dudó en lucir una pulsera en su proclamación que llamó poderosamente la atención. Una joya de 2.500 euros hecha a mano que recuerda mucho a otra que también luce Genoveva. O lucía. Desde que tomó la decisión de eliminar su cuenta oficial de Instagram, poco o nada se sabe de ella. El citado brazalete ha sido objeto de comentarios, también por parte de la prensa danesa. ¿El motivo? No es habitual ver a un heredero en su coronación portando en la muñeca este tipo de joyas informales. En este tipo de actos históricos, nada se deja a la improvisación.

La última vez que pudimos ver a Federico X fue durante un acto religioso en la Catedral de Aarhaus al que acudió junto a su mujer, la reina Mary de Dinamarca, y sus cuatro hijos. "Su compañera de ala", como él la define en su nueva biografía, parece estar muy cómoda en su nuevo papel de soberana consorte. No sabemos cómo se tomará las nuevas informaciones que, una vez más, vuelven a sembrar la duda sobre la naturaleza de la relación que mantiene su marido con Genoveva Casanova. Fue la propia Genoveva la que, en conversación en exclusiva con revista SEMANA, negó que lo suyo fuera de índole romántico. "Es falso. No hay relación amorosa", argumentó nada más aparecer las fotografías de la discordia con el, por aquel entonces, heredero al trono danés.

Todos los detalles sobre cuándo se van a ver Genoveva y Federico

La historia ha dado un giro de 180 grados en las últimas horas. Ha sido la periodista Paloma Barrientos quien ha desvelado el 'bombazo' de que, próximamente, Federico y Genoveva Casanova van a volver a verse. La periodista se ha vuelto a reiterar en 'TardeAR' que su relación no ha sido un 'tonteo'. "Se tienen mucho cariño. Se quieren", ha indicado. De ahí que la mexicana y el monarca todavía mantengan un contacto estrecho y continuado. "Han tenido una relación importante de un año o más. A mí lo que me consta es de un año. Desde entonces, han seguido hablando. Siguen en contacto y tienen pendiente un encuentro presencial", ha comenzado explicando la colaboradora en el programa de Mediaset.

La pregunta que ha surgido inmediatamente después no podía ser otra: cuándo y dónde se va a producir esa cita "secreta". "Podría ser el mes que viene. Por supuesto, tendrá lugar fuera de España y Dinamarca. El objetivo de la reunión es para solucionar el 'tinglao' que tienen montado los dos y para definir si pueden ser amigos para siempre. Es una asignatura pendiente que tienen para cerrar un capítulo de su vida", ha sentenciado Barrientos con rotundidad. Y añade más: "Entiendo que Mary de Dinamarca está al tanto de este encuentro".