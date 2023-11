El vídeo de Federico de Dinamarca solo por Madrid que preocupa a la Casa Real danesa

Federico de Dinamarca está en el centro del huracán mediático y ya no solo en España. La polémica de su cita 'secreta' con Genoveva Casanova se ha trasladado, inevitablemente, al país nórdico. Tras desvelarse las fotografías de él paseando por Madrid con la mexicana, la prensa danesa habla ya de "adulterio". Un calificativo que no ha sentado nada bien a la Casa Real de su madre, Margarita II, a pesar de su negativa a pronunciarse sobre el escándalo más allá de un escueto comunicado. Ahora ha salido a la luz un vídeo inédito que promete traer más cola. En él se ve al heredero al trono desubicado después de dejar el piso de la ex de Cayetano Martínez de Irujo en torno a las 8:30 de la mañana.

Diez minutos caminando solo y "perdido" por las calles de Madrid

Es la gran incógnita del momento: ¿qué hacía Federico de Dinamarca paseando solo por las calles de Madrid? Estamos hablando del heredero al trono danés, por lo que la pregunta no es en ningún caso retórica, sino origen de una gran preocupación en la Casa Real de aquel país. Esa es una de las grandes dudas que ha suscitado el nuevo vídeo al que ha tenido acceso 'TardeAR'. Fue grabado el 26 de octubre, después de que el futuro monarca dejara la casa de Genoveva Casanova después de pasar ahí la noche antes de poner rumbo al aeropuerto de Barajas.

El comentado vídeo muestra a Federico con una ropa distinta a la que llevaba cuando entró en el domicilio de su amiga un día antes. Vestido muy informal con pantalón beige y deportivas, el hijo de Margarita II deambula por las calles de Madrid. Lo hace completamente solo y arrastrando su propia maleta de ruedas. No ha amanecido todavía, por lo que la visibilidad es más reducida. "Se le ve perdido", han apuntado desde el programa. Tras salir del portal de la casa de la mexicana, comienza a caminar sin un rumbo concreto. Diez minutos después se detiene debajo de una marquesina de autobús, saca su teléfono móvil y hace una llamada.

La "irresponsabilidad" de Federico de Dinamarca que su madre no puede creer

Al poco tiempo, hace su aparición un coche de la embajada de Dinamarca, conducido por dos hombres que no se bajan del vehículo. Él les da el alto interpretando una patada al aire, en vez de alzar la mano. Un gesto que ha llamado poderosamente la atención de los colaboradores del programa que presenta Ana Rosa Quintana. El vídeo no deja lugar a dudas, han apuntado desde el formato de Telecinco. Se trata de un viaje de carácter privado que incluso han calificado de "clandestino" por el extraño comportamiento del heredero. "¿Por qué no le han ido a buscar al portal de Genoveva Casanova?", se preguntaban.

Además del escándalo que ha supuesto esta visita 'exprés' de Federico de Dinamarca a Madrid, que no estuviera acompañado por ningún escolta durante este 'deambular' ha disparado todas las alarmas. De hecho, durante su paseo diurno y posterior cena con Genoveva sí estuvo escoltado en todo momento por dos hombres de su confianza. Por qué, entonces, no fue así tras abandonar el domicilio de la madre de los hijos de Cayetano Martínez de Irujo. "En la Casa Real danesa están más preocupados por esta exposición y esta actitud de Federico que por su historia con Genoveva", han explicado desde 'TardeAR'. Por lo visto, Margarita II no da crédito a la "irresponsabilidad" de quien está llamado a ser su heredero.