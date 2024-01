El desembolso millonario de Federico de Dinamarca para reformar su casa

Federico de Dinamarca (55 años) y Mary (51 años) han llegado pisando con fuerza al trono. Así lo demuestra no solo que él haya batido récords con su primer libro, sino también los planes presupuestarios que tienen ahora que son los nuevos Reyes de Dinamarca. Tras el aumento considerable de sueldo han arrancado una reforma millonaria en una de sus propiedades. Nos referimos al Palacio de Fredensborg, el cual cuenta con 30 habitaciones, varios salones, bibliotecas e incluso pista de hípica. También de incontables baños, siendo estas estancias precisamente las que van a sufrir un importante cambio. Y es que no es un lavado de cara, sino una reforma integral la que se llevará a cabo en ellos. Una "modernización" que por supuesto no está al alcance de todos los bolsillos.

Federico de Dinamarca reforma los baños del Palacio de Fredensborg

Según explican en el país escandinavo Federico de Dinamarca y Mary han encontrado la forma de mejorar esta vivienda. Ya han desembolsado millones de coronas danesas para renovar sus baños y que todos ellos tengan algo en común: el lujo. A pesar de que en su día se utilizó como hospital, como almacén e incluso como segunda residencia, ahora tiene otra función completamente diferente. Se utiliza año tras año para acoger la cacería real e incluso visitas de Estado, tal y como sucedió cuando Felipe y Letizia viajaron el pasado mes de noviembre, justo cuando saltó todo el escándalo.

Es un edificio barroco y en él la pareja ha vivido algunos de sus mejores momentos, ya que fue su primer hogar nada más casarse. Durante seis años fue su residencia habitual, pues allí contaban con un paraje natural capaz de enamorar a cualquiera. Rodeados de zonas boscosas, estatuas y fantásticas instalaciones, llegó a convertirse en su domicilio también durante la pandemia. Si bien años después se mudaron al palacio de Amalienborg, compuesto de 4.500 metros cuadrados repartidos en tres plantas. Una mansión cuya reforma costó 30 millones de euros, cifra muy llamativa que quién sabe si podría acercarse a lo gastado ahora en el palacio de Fredensborg, su casa de verano.

Lo que se sabe de la imponente reforma que ha organizado Federico de Dinamarca con su llegada al trono

Federico y Mary de Dinamarca han acaparado la atención en su país, de hecho, esta reforma millonaria ha copado titulares este lunes 22 de enero. "Ahora se bañan de lujo", comienzan diciendo. Un artículo del conocido medio 'Ekstra bladet' donde explican que han dado un importante cambio en los baños de su castillo. "Han pagado millones por la modernización de los mismos, donde pasan el verano en familia", aseguran. Eso sí, lo que no se cuenta es cuánto tardarán en tenerlo listo, pues están acostumbrados a que todo se retrase debido a la amplitud de sus viviendas. Nos remontamos años atrás para recordar que el Palacio de Amalienborg, donde viven ahora, tardó cinco años en estar listo, a pesar de que contaban con muchísimos trabajadores para la obra.

Ahora no solo cambiarán la estética y pondrán a punto cada detalle de los baños, sino que además se centrarán en cambiar todas las tuberías remodelando así todo lo necesario. Un giro de 180 grados del que estaremos muy pendientes, ya que todavía la Casa Real Danesa no ha dado explicaciones al respecto. Quién sabe si en el futuro permitirán que el público sea testigo de todas estas reformas o si por el contrario preferirán que sea un secreto.

Los retratos oficiales tras convertirse en Reyes de Dinamarca

