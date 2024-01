El desplante de Joaquín, hermano de Federico de Dinamarca, en el día de su coronación

En la ceremonia de coronación de Federico de Dinamarca habrá una gran ausencia que demuestra que la situación familiar no es favorable para él.

Tan solo quedan cuatro días para que se produzca el relevo en la Corona danesa. Fue el pasado 31 de diciembre cuando la Reina Margarita dio a conocer su decisión de abdicar en su hijo Federico tras haber permanecido 52 años en el trono. Un paso al frente que tenía lugar en mitad del escándalo por las imágenes publicadas de Genoveva Casanova con el futuro rey de Dinamarca y que deja entrever que la soberana confía plenamente en las capacidades de su hijo para sucederla. Sin embargo, el Príncipe Federico no tendrá un camino de rosas idílico hasta llegar a la primera línea de la monarquía danesa. Y es que, ahora se ha confirmado que en su ceremonia de coronación habrá una gran ausencia que demuestra que la situación familiar del próximo monarca no es en absoluto favorable para él.

Tal y como ha revelado la jefa de prensa del Palacio Real de Dinamarca, Lene Balleby, Joaquín de Dinamarca acudirá en solitario a la proclamación de su hermano como Rey. No es una sorpresa que la relación entre ellos no es buena, motivo por el que quizá Marie de Dinamarca ha optado por permanecer en Washington junto a sus hijos en vez de viajar a Copenhague y concretamente al Palacio de Christianborg.

“El Príncipe Joaquín estará, pero los niños van a la escuela, no hay ninguna razón especial”, ha respondido Balleby a distintos medios de comunicación como ‘B.T.’. Además, ha dejado claro que el hermano de Federico de Dinamarca no llevará a cabo ninguna función oficial a lo largo de la jornada, sino que simplemente estará presente a título familiar. Es por ello que no demorará más su presencia en su país natal y cruzará de nuevo el charco el próximo lunes, 15 de enero.

Joaquín y Marie, cada vez más distanciados de Federico y Margarita de Dinamarca

Esta drástica decisión evidencia que el hijo menor de Margarita II y su esposa aún siguen molestos tanto con la monarca danesa como con su primogénito. La Reina despojó de sus títulos a los hijos de Joaquín y Marie para aminorar los costes de la Corona y centrar la representación institucional únicamente en el núcleo duro de la Familia Real. Algo que no gustó en absoluto al matrimonio, que dio un golpe en la mesa al mudarse a Estados Unidos y, por ahora, no parecen tener interés alguno en retomar su vínculo con ninguno de los miembros de la Casa Real.

De hecho, tanto Joaquín de Dinamarca como sus seres queridos han rehecho sus vidas en América, totalmente alejados del país europeo. Fue en septiembre de 2023 cuando decidieron mudarse para evitar las tensiones familiares, dando pistoletazo de salida a una nueva etapa en la que el hermano del príncipe Federico trabaja como agregado del Ministerio de Defensa. Aún así, la familia al completo se ha desplazado hasta Dinamarca en momentos importantes como el 18º cumpleaños del Príncipe Christian.