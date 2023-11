Federico de Dinamarca se ha convertido en el 'hombre de la semana', aunque, al parecer, no le está quitando el sueño. Sus fotos con Genoveva Casanova paseando en Madrid cuando su mujer, Mary, estaba en Nueva York han desatado un sinfín de comentarios y rumores sobre una posible infidelidad. La prensa danesa ya habla de "adulterio". La otra protagonista del escándalo está en paradero desconocido. "No hay relación amorosa", se limitó a declarar en exclusiva a revista SEMANA antes de apagar su teléfono y huir de la capital española para alejarse del foco mediático. Hasta la publicación de las imágenes nada de sabía sobre la relación que mantiene el príncipe y la mexicana y desde cuando. Ahora, no solo se ha desvelado en qué circunstancias se conocieron. Y, más aún, cuál fue la reacción de Federico cuando se enteró de la real 'pillada'.

"Se han visto en más de una ocasión. Lo que me comentan es que hay una relación de amistad que les lleva a verse un par de veces al año", ha comentado este viernes Sussana Griso. La presentadora de 'Espejo Público' ha podido hablar con amigos en común de la pareja y ha profundizado en su historia. Ha revelado, incluso, que Federico de Dinamarca y Genoveva han llegado a un pacto para confirmar que, por el momento, optarán por el más absoluto silencio. Ninguno de los dos quiere alimentar más la polémica y van a evitar que caiga por su propio peso, sin que ninguno de los dos se pronuncie al respecto.

Federico de Dinamarca y Genoveva se conocieron en unas cacerías carísimas

Aunque desde el pasado martes no se habla de otra cosa, muy pocos han tenido acceso a información sobre cómo se fraguó su amistad. Según Griso, se conocieron en una carísima cacería, solo apta para exclusivos bolsillos acaudalados. Tanto el futuro rey como la ex de Cayetano Martínez de Irujo comparten esta afición que les ha llevado a coincidir en Alemania y Austria. "Hay unas cacerías que para poder asistir a ellas tienes que pagar mucho dinero, y están todos los 'royals', los hijos de las grandes. Se organizan en Alemania y Austria. Son fines de semana. Y ahí se han conocido", ha dicho la presentadora del formato de Antena3. Genoveva comenzó a asistir a estas escapadas de lujo gracias a la invitación de unas amigas. "A ella le gusta mucho, asiste con frecuencia y ahí conoce a Federico. Ella asegura que son amigos, que Federico venía a una exposición en Madrid y ella se comprometió a enseñárselo", añade Susanna.

"Mantenemos una política desde hace años de no comentar ni confirmar cualquier detalle relacionado con asuntos privados. Además, nos gustaría enfatizar nuestro compromiso de respetar la privacidad de los miembros de la Familia Real, incluido el Príncipe Heredero”, reza el comunicado que mandó la Casa Real danesa tras difundirse las imágenes de Federico de Dinamarca y su amiga mexicana. Un breve texto que coincidió con una cena de gala organizada en honor a Felipe VI y doña Letizia, de viaje oficial al país nórdico. Era la primera aparición pública del heredero y su mujer, Mary, tras estallar la polémica. Sus gestos hablaban por sí mismos. Por lo menos, los de ella. Visiblemente incómoda, la princesa no paró de tocarse el anillo que, según los expertos, denota ansiedad.

"Me cuentan que él estaba feliz y no se le veía nada agobiado"

Ahora se ha desvelado la reacción de Federico de Dinamarca esa misma noche. Muy al contrario de lo que se pudiera pensar, el futuro rey danés parecía estar en su salsa y sin inmutarse del aluvión informativo que acababa de detonar a su alrededor. O, como mínimo, no dejó que se reflejara frente al resto de invitados a la cena de gala en Copenhague en honor a los Reyes de España. "Me cuentan que él estaba encantado. Feliz. Que estaba simpatiquísimo y no se le veía nada agobiado", ha explicado Susanna Griso, quien ha hablado con personas que asistieron a la velada.

Cabe subrayar que no es la primera vez que el futuro monarca se ve envuelto en polémicas por sus escarceos, sea este o no el caso. En 2008, cuando ya estaba casado con su mujer, salieron a la luz unas fotografías de él besándose con una mujer durante una de sus tantas salidas nocturnas. En 2017, la pareja real formada por Mary y Federico de Dinamarca volvieron a enfrentar fuertes rumores de crisis después de la revista danesa 'Her & Nur' revelara otra infidelidad. La publicación llegó a afirmar que el heredero pagó 7.000 euros para evitar que el idilio se conociera.