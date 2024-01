Tras el escándalo nadie sabía cómo iba a reaccionar el país escandinavo. Sin embargo, han roto esquemas una vez, consiguiendo no solo que la coronación de Federico de Dinamarca (55 años) sea uno de los momentos más vistos, sino también más aceptados. Todo un logro analizado en prensa extranjera, al igual que el beso de película que se dio el nuevo rey con su esposa Mary (51 años), aunque este último detalle es harina de otro costal. Días después del gran día la Casa Real danesa ha compartido fotos nunca vistas, en concreto, de lo visto desde el punto de vista contrario. Y es que un fotógrafo que estaba dentro del Palacio de Christianborg inmortalizó una nueva perspectiva, una que muestra qué sucedió más allá de lo visto hasta ahora. Gestos, manos en la cintura o miradas significativas son solo algunos de los aspectos que traspasan la pantalla, fotos que por supuesto hemos incluido para ti en este artículo.

La cara B de la proclamación de Federico de Dinamarca

Por primera vez podemos ver cómo fue este día histórico entre bambalinas. Todos los detalles que se escaparon para el resto, así como el comportamiento de los nuevos reyes en un balcón en el que estaban siendo analizados por millones de personas. Cada movimiento iba a copar titulares y ellos lo sabían, lo que hace que estas instantáneas sean muy valiosas, ya que ofrecen la cara B de una misma cita. Entonces parecían estar solos, pues rezuman tranquilidad y sosiego. Pero por encima de todo transmiten tranquilidad, en especial, Federico de Dinamarca, quien estaba convencido del nuevo ciclo que arrancaba para él y el resto de su familia.

De quien no hay ni rastro es de la reina Margarita, quien dio un paso atrás poco antes con su abdicación y en cuyas fotos ha decidido no aparecer. Pero, ¿qué se puede ver en este reportaje que han hecho ahora público? En las imágenes observamos a Federico en sus primeros minutos como monarca o cómo invita a Mary a salir con él al balcón. También la sonrisa de la australiana al entrar de nuevo en palacio, un rostro especialmente significativo. Poco antes él y Federico X se habían fundido en un beso que no a todo el mundo ha fascinado del mismo modo. Tampoco persuadido. Prueba de ello los incendiarios titulares de prensa que han opinado acerca de lo poco o mucho impostado que les resultaba algo así.

Esta vez podemos presumir de haber visto la proclamación de Federico desde el otro lado, la cual se produjo el pasado 14 de enero. Él cambió de trono, pero no ha conseguido meterse a todo el público en el bolsillo, tal y como dejan diferentes reacciones como, por ejemplo, la de Ana Rosa Quintana. No te pierdas todas las fotos compartidas a continuación.