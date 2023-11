Federico de Dinamarca, envuelto en una nueva polémica: esta vez en su país

La prensa danesa prepara toda su artillería contra Genoveva Casanova, aunque no es la única que está en el punto de mira de los periodistas del país escandinavo. Ahora Federico de Dinamarca ha sido acusado de gastar más dinero del debido. El heredero al trono está siendo acorralado en diferentes medios, pero donde aportan más datos es en uno concreto, donde hacen hincapié en su uso indebido del helicóptero. Y es que a pesar de haber tenido la agenda casi libre hace unas semanas, él prefiere apostar por un vuelo privado, siéndole indiferente las coronas danesas que supone o las críticas que conlleve. "El príncipe ha tenido mucho tiempo según el calendario real oficial, pero los daneses han tenido que pagarle su vuelo. Claro, podía viajar más cómodo", recogen con ironía en 'Ekstra Bladet'. Una información que ha sido analizada tras publicarse un informe de gastos de defensa relacionados con la Casa Real, documento que ha dado pie a que se ponga en entredicho su compromiso con el medioambiente.

Hace solo unas semanas, a finales del mes de septiembre, renunció a ir en coche y prefirió viajar de Fredensborg a Oksbøl en un AS-550 Fennec. Su agenda estaba vacía y sin actos que le obligaran a salir más tarde, algo que no tendría importancia si no fuera por su lucha incesante por salvar el planeta. En numerosas ocasiones el heredero se ha mostrado preocupado por el cambio climático, siendo este año cuando copó titulares por ordenar que sepultara dióxido de carbono: "para el beneficio del clima de Dinamarca y Europa, pero también del planeta". Fue aplaudido, demostró su perfil más eco y repitió su discurso sobre cómo se debía todo al comportamiento humano. Sin embargo, ahora le señalan por no dar ejemplo. Pocos comprenden que estando en el punto de mira siga tomando decisiones polémicas, aunque estas puedan afectar a la Corona o a la imagen de sí mismo.

El viaje, que ahora está siendo analizado en Dinamarca, no fue directo a su destino. Hizo varias paradas desde Karup, Roskilde y Esjbjerg, entre otras, una hoja de ruta que por supuesto supone una mayor contaminación. Tanto así que los expertos encumbran que, aunque es un medio rápido, emite una gran cantidad de partículas dañinas para el medioambiente como el monóxido de carbono o los hidrocarburos. No siendo este el único punto que señalan, ya que también se informa de que consume mucha energía y de que emiten 50 veces más dióxido de carbono por pasajero que un avión comercial. A pesar de la polémica, la Casa Real se niega a dar explicaciones, pero remiten a un comunicado que en su día dieron. "La Casa Real no puede comentar sobre los casos concretos de transporte, ya que se consideran privados, pero siempre se considera cuidadosamente qué medio de transporte es el más adecuado a utilizar, y la elección depende, entre otras cosas, de las condiciones logísticas y del impacto medioambiental", recogen en 'Ekstra Bladet'. No obstante, no había compromisos que le ataran a su vuelta, por lo que se podrían haber planteado otras alternativas.

Margarita de Dinamarca, muy criticada por abusar de los vuelos

Una estela que ha seguido de su madre. Su progenitora, Margarita de Dinamarca, ha sido acusada en el mismo día de "recuperar sus alas" y de abusar de los aviones. "Ha volado en dos días más que muchos daneses en toda su vida. Otra vez gasta el dinero de los impuestos de los daneses en viajes en avión o en helicóptero", apuntan en un artículo publicado este miércoles 15 de noviembre. Ella, no obstante, intenta obviar las críticas y sigue con su ritmo vital. Eso no quita que siga de cerca qué se dice de ella y, por supuesto, tome cartas en el asunto. Prueba de este movimiento que incluso haya prohibido a la prensa que acudan a la Caza del Rey, donde desde hace más de 15 años los fotógrafos estaban invitados.

Y para que se entienda el alcance que este asunto está teniendo en Dinamarca hay que señalar que es uno de los países más concienciados. Allí se batalla por eliminar la huella contaminante, ya sea desde el Gobierno Danés que da soporte a todo tipo de iniciativas, al igual que en la Corona, aunque no siempre del modo correcto.

El escándalo de Genoveva y Federico de Dinamarca en el país escandinavo

Aunque durante unos días ha existido un pacto de no agresión en la prensa del país, ahora son muchos los que opinan acerca de ello. Numerosos famosos han sido preguntados y, aunque no todos quieren valorarlo, lo que nadie duda es que el alcance ha sido mundial.