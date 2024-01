Federico de Dinamarca estrena reinado con un importante aumento salarial

El Gobierno danés ha anunciado este viernes que se aumentará la partida destinada a la Casa Real. El dinero que llegaba a las arcas de la Reina Margarita (83 años) y su familia se verá incrementado y es que se quieren destinar más recursos, entre otras cosas, para el mantenimiento de los palacios reales. Eso sí, no será inminente, sino que Federico de Dinamarca (55 años) tendrá que esperar al mes de febrero para que se haga efectivo. Según se ha revelado en un documento el sueldo de la Familia Real sufrirá importantes cambios, una transformación que se recogerá en la Ley de Finanzas y que se destina a varios puntos. Felices por estrenarse en el puesto por todo lo alto, hay quien se pregunta cuánto y cómo aumentará su asignación, una incógnita que todavía no ha sido resuelta. Se avanza que será cuantiosa, pero no se habla de cifras concretas. Al menos de momento.

Federico de Dinamarca llega por todo lo alto al trono danés

"La subvención del Gobierno cubre los gastos de personal, operaciones, administración, propiedades y seguridad de la Corte, así como los gastos privados de la Reina", explican en un diario danés. Unas cuentas que deberán de mirar al detalle y que servirán para que todo esté en orden. Al igual que el futuro de la Reina Margarita, a quien también está previsto darle una manutención cuando se apruebe una nueva Ley de Pensiones, pues hasta ahora no se había producido un cambio de trono sin la muerte de un monarca. De hecho, desde hace casi 900 años esa era la manera de proceder. Nueva vida en la que seguirá atendida por empleados y en la que también está previsto que fije cuál es su nueva residencia. Quizás podría acogerse al plan de la reina Ingrid, el cual se hizo oficial en el año 1972. Se quedó con el Palacio de Federico VIII en Amalienborg y una renta anual altísima, un escenario en el que saldría beneficiada, ya que sería su retiro dorado.

Pero, ¿cuáles han sido los sueldos que se manejaban hasta ahora en estas esferas? Desde hace más de 23 años la legislación danesa es quien se encarga de dividir el dinero entre los diferentes miembros de la familia. Y no, no son un secreto. Se sabe que hasta este domingo 14 de enero la reina Margarita recibirá un millón de euros al mes, cantidad nada desdeñable y que no solo se destina a sus gastos. Debe invertirse en el funcionamiento de la Corona, lo que provoca que el dinero que llega a su bolsillo sea mucho menor. Al igual que sucedía con el de Federico de Dinamarca, que ha recibido como Príncipe Heredero unos tres millones de euros al año o con Mary, que se quedaba con el 10 % de esta cifra o lo que es lo mismo unos 300.000 euros.

Con los nuevos cambios se espera que Margarita siga conservando su título de Alteza Real y que su primogénito, Federico, se convierta en Rey. Será año tras año cuando los salarios de la Casa Real se actualicen, tal y como sucede con los del resto de funcionarios del Estado danés. Esta forma de proceder puede chocar y es que en España es el rey Felipe el que decide junto a la jefatura de la Casa Real qué parte del dinero que reciben se destina a salarios.