El apoyo incondicional de Federico de Dinamarca a Genoveva Casanova

Federico de Dinamarca sigue acaparando titulares a este lado del mapa. Parece que en el país nórdico cualquier vestigio del escándalo protagonizado por su encuentro 'secreto' con Genoveva Casanova ha pasado a mejor en vida. En cambio, en España, todavía resuena la polémica, con la mexicana en el centro del tsunami mediático. Poco o nada se sabe de ella desde hace dos meses. Lo último, su viaje a México para estar cerca de sus padres, Larry y Mariana, después de pasar las Navidades en Madrid con su ex, Cayetano Martínez de Irujo, y los mellizos que ambos tienen en común. Mientras tanto, el nuevo monarca continúa con sus quehaceres y compromisos monárquicos. Este domingo se dejaba ver con Mary de Dinamarca y sus hijos en la catedral de Aarhus donde homenajearon a la madre de la reina consorte. Un día después de esta importante cita, ha salido a la luz el apoyo incondicional que Federico X le está brindando a Genoveva, a la que, todavía, está muy unido.

Los cuatro movimientos de Genoveva Casanova que Federico de Dinamarca apoya

Ni rastro de Genoveva Casanova. El llamativo paso que ha dado la mexicana tras el último acto de proclamación de Federico de Dinamarca ha sorprendido a todos. De un plumazo, ha optado por eliminar su cuenta oficial de Instagram donde sumaba unos cuantos de miles de seguidores. Una decisión que, como todas las que ha tomado hasta el momento, cuenta con el apoyo incondicional del nuevo soberano danés. Así lo han desvelado este lunes en 'Y ahora Sonsoles'. "Genoveva Casanova tiene contacto con Federico de Dinamarca y él es conocedor de todos los pasos de la mexicana", han explicado en el programa de Antena3 que presenta Sonsoles Ónega. Más aún: él le estaría apoyando en todos sus movimientos de forma incondicional.

Hasta el momento, las decisiones que ha tomado la socialité que afectarían al marido de Mary de Dinamarca son cuatro. La primera, fue la de desmentir de manera rotunda que mantuviera algo más que una amistad con el, por aquel entonces, heredero al trono danés. "Es falso. No hay relación amorosa", indicó a revista SEMANA en exclusiva antes de dejar de contestar llamadas y mensajes en su teléfono y desaparecer de la escena pública (la segunda). Las fotografías de la socialité y el por entonces heredero paseando juntos por Madrid pillaron a todos por sorpresa. Hasta ese momento no se tenía conocimiento alguno de que la pareja se conociera. La tercera tiene que ver con su significativa reaparición en redes sociales, con mensaje enigmático incluido. La cuarta y última, el cierre de su Instagram tras la asistencia de la familia real danesa a la catedral de Aarhus.

La naturaleza de la relación entre el monarca danés y la mexicana, de nuevo, en el punto de mira

Se desconoce cuándo dará el paso Genoveva Casanov de retomar su vida pública. Por el momento, su prioridad es "tratar de desconectar y no hablar con nadie", indicó la semana pasada al citado formato de Atresmedia. La teoría de una relación más allá de la amistad con Federico de Dinamarca ha vuelto a resurgir en el último mes. "La relación entre Genoveva y Federico es de hace un año. Era una amistad mucho más profunda. Federico estaba enamorado de Genoveva o sigue enamorado. No era un tonteo. Genoveva no es de tonteos. A ella, en la vida, se le hubiera ocurrido filtrar esa información", dejaban caer desde 'TardeAR', programa que dirige Ana Rosa Quintana. Unas palabras que, a raíz de las últimas informaciones protagonizadas por el hijo de Margarita II, cobran cada vez más fuerza.