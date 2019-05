Victoria de Suecia, segunda ‘luna de miel’ en Vietnam

4 ‘Turistas’ sin hijos

El matrimonio parecía en su salsa. Adoran viajar y conocer otras culturas. El hecho de que en esta ocasión no hayan podido llevarse a sus dos hijos, Estelle y Oscar, pues al fin y al cabo iban a trabajar, no impidió que sacasen un poco de tiempo para ellos mismos. Victoria y Daniel se casaron en 2010 después de un largo noviazgo no exento de complicaciones, pues él era su entrenador personal y al principio no fue del todo aceptado por su suegro, el rey Carlos Gustavo. Quizás eso hizo su amor aún más fuerte. Años después su complicidad se mantiene intacta.