Victoria de Suecia da un paso al que no se ha atrevido Letizia

3 La Reina Letizia también apoya el fútbol femenino

Estos momentos nos llevan inevitablemente a otro protagonizado por nuestra Reina Letizia. Como sabemos, hace escasos días asistió a la Final de la Copa de la Reina de Fútbol Femenino, todo un «hito» ya que en sus 37 ediciones nunca había ido en persona una soberana. Letizia se había comprometido con esta cita casi un año antes, cuando había recibido en audiencia a la Selección Española de Fútbol sub 17. Y en esta final ofreció unas llamativas declaraciones afirmando su idea de fomentar todo el deporte femenino, no solo el fútbol. Lo que todavía no hemos visto es que ella se calce las botas para dar ejemplo práctico y se limita (lo cual tampoco es poco) a prestar su apoyo institucional.