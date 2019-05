Silvia de Suecia siempre ha negado que su padre Walter Sommerlath tuviera un papel activo en el partido de Hitler, aunque es de sobra conocido que su padre fuera simpatizante del dictador. Siempre ha querido olvidar esa etapa de su vida. Y es que desde que fuera una niña sufrió mucho a consecuencia de la II Guerra Mundial.

Ahora ha sido su hermano mayor, Ralf Sommerlath quien ha hablado sobre esta complicado etapa que tuvieron vivir. De hecho, él conoció a su hermana cuando la reina Silvia de Suecia ya tenía tres años. Y es que Ralf fue evacuado a Austria y posteriormente a Dinamarca.

Silvia de Suecia y toda su familia estuvo en un centro psiquiátrico

Cuando fue liberado, una vez acabada la II Guerra Mundial, volvió a Alemania y comprobó que su familia se encontraba en un campo de refugiados, que se encontraba en un antiguo centro psiquiátrico. «Éramos muchas familias y se esperaba que nos dejaran libres al terminar la guerra. Pero los británicos no querían. Se sospechaba que había nazis entre los refugiados y tenían razón», ha desvelado el hermano mayor de la reina consorte Silvia de Suecia.

Desde la Casa Real han apoyado esta historia. De hecho, Margareta Thorgen, la jefa de prensa, ha querido pronunciarse al respecto: «Los hermanos ya conocían esa historia, pero él no había querido hablarlo con sus hijos y nietos. Ha sido demasiado difícil. La reina me dijo que el hermano ya le había contado la historia anteriormente y que no quería recordarla, que la ha enterrado».

Su vida dio un giro de 180 grados cuando conoció a Carlos Gustavo

Y ha añadido: «También entiendo de dónde proviene el fuerte compromiso que la reina tiene con los refugiados. Ella realmente está a la altura de su situación y siempre dice que solo hay una manera de avanzar y que es ayudar. No conocía previamente esta historia y lo que pasó con la familia. Pero ahora entiendo que su participación proviene del hecho de que ella misma ha experimentado una huida».

No fueron momentos fáciles para la familia. Ralf, al ver la situación, intentó viajar a Brasil para comunicarle a la resistencia brasileña que sus familiares se encontraban en este centro psiquiátrico sufriendo abusos. A pesar de su intento, fue retenido y no pudo llegar. Tras este incidente ya fueron liberados y pudieron viajar en barco hasta allí.