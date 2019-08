Carlos Felipe de Suecia vuelve a correr pese a lo prometido a su familia

2 Siguiendo la carrera

Sofía y los niños no podían ocultar la emoción en sus rostros al ver competir a Carlos Felipe. El hermano de Victoria de Suecia no realizó un buen papel sobre la pista, pero lo importante al fin y al cabo era participar. El joven no es el primero de la Casa Real sueca en deslizarse por estos territorios. Su tío abuelo y padrino, el príncipe Bertil, ya compitió como piloto de carreras en los años 30 del siglo XX con el pseudónimo de Monsieur Adrian. Y su propio padre, el Rey Carlos Gustavo, es un declarado aficionado a la velocidad.