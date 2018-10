Mette-Marit de Noruega reaparece sonriente tras anunciar su enfermedad

La esposa del príncipe Haakon de Noruega padece fibrosis pulmonar. Así lo confirmaba hace un par de días la propia Casa Real en un comunicado, asegurando que sufre una enfermedad pulmonar crónica que “podría limitar el cumplimiento de su programa oficial durante algunos periodos”. Poco después de este anuncio reaparecía junto al resto de la Familia Real para asistir a una cena de gala con los miembros del Parlamento noruego.

Cena en el Palacio Real de Oslo con los miembros del Parlamento

Esta es una de las grandes citas del año y Mette-Marit no podía faltar. Tras más de un mes de ausencia de actos públicos, la Princesa lucía un aspecto estupendo y una gran sonrisa. En la foto, junto a su marido y la tía de este, la princesa Astrid.

Un vestido de volantes e impresionantes joyas

La ocasión requería de etiqueta, motivo por el cual Mette-Marit se vistió de tiros largos. Esta vez escogió un vestido en morado con transparencias y la falda cuajada de volantes. El aderezo de joyas era espectacular e iba al tono. La joven, de 45 años, no parecía acusar signos visibles de enfermedad. Según su médico, afortunadamente se ha diagnosticado en un estadio temprano, por lo cual deberá seguir un tratamiento en el Hospital Universitario de Oslo y también con la colaboración de doctores extranjeros.

“Serán necesarios ciertos periodos de tiempo libre”

La propia Mette-Marit también salió al paso y habló de su enfermedad en el comunicado: “Durante algunos años he tenido problemas de salud y ahora sabemos el motivo. Esto hará que mi capacidad de trabajo varíe. El príncipe Haakon y yo hemos decidido comunicarlo porque, de ahora en adelante, puede ser necesario planear ciertos periodos de tiempo libre y sin actividades oficiales”.

Limitaciones de agenda

No obstante, su enfermedad podrá afectarla en sus actividades oficiales como Princesa Heredera. Pese a esto, Mette-Marit desea no desatender su agenda dentro de lo posible: “Aunque un diagnóstico como este supondrá limitaciones en mi vida, me alegro de que la enfermedad haya sido detectada tan pronto. Mi objetivo es poder seguir trabajando y participar en el programa oficial tanto como sea posible. Puede que ocurra durante tratamientos o cuando la enfermedad se encuentre más activa”.

La fibrosis pulmonar es una enfermedad respiratoria en la que el tejido de los pulmones se endurece, por lo que se dificulta la respiración.