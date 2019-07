Marta Luisa de Noruega se derrite en público con su novio chamán

8 Una «vida profunda» en común

Una de las cosas que más atraen a Marta Luisa de su novio es precisamente su labor como guía espiritual. Y su sentido trascendental de la vida. El propio Shaman confirma en sus redes sociales que la suya es una relación llena de conexión. «Estar en una relación con alguien que juega videojuegos contigo, baila contigo, da paseos por la playa contigo (…) y mira las estrellas contigo. Por no hablar de las conversaciones que mejoran la vida profunda que tenemos, es literalmente el cielo en la Tierra. La vida no puede ser mejor que esto. Me siento bendecido y un mejor hombre por tener una mujer como @princessmarthalouise».

