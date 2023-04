¡Sorpresa! El vestido 'estilo Miércoles' de Gabriella de Mónaco es barato

El vestidor de Charlène de Mónaco vale oro. Casi literalmente. No en vano, la princesa fue la 'royal' que más se gastó el año pasado en ropa, según un estudio de Ufo No More. En ese sentido, su hija Gabriella es su más digna heredera. O va camino de ello. Desde hace tiempo le seguimos la pista y hemos concluido que la pequeña es toda una 'it baby fashion', con prendas en su armario que son de diseño de lujo, como Dior y Versace, igualita que mamá. Sin embargo, en su última aparición nos ha dado una auténtica sorpresa. Gabriella estaba divina con un vestidito que, atención, ¡es apto para el bolsillo de todo el mundo!

El pasado domingo, el príncipe Alberto y Charlène presidieron al Masters de Tenis de Montecarlo, cita a la que se llevaron a sus dos hijos, los mellizos Jacques y Gabriella. Además estuvieron junto a ellos los dos hermanos de la princesa consorte, Gareth y Sean Wittstock, con sus respectivos hijos.

Ya os contamos aquí la graciosa estampa que conformaron los pequeños príncipes haciendo de anfitriones con sus primitos. Todos resultaban verdaderamente un catálogo de moda infantil, pero fue Gabriella la que nos dejó K.O.

Su vestidito negro de corte trapecio, confeccionado en punto piqué, sin mangas y por encima de la rodilla, con un cuello en blanco de pétalos en popelina, nos conquistó al instante. Nos recordaba a una mini Miércoles Addams (cuyo estilo gracias a la serie de HBO causa furor), pero un poco menos siniestra y lista para esta primavera-verano.

Pero lejos de pensar en grandes y carísimas marcas, no, esta vez la niña lucía un diseño 'low cost'. Es de la firma parisina Jacadi y lo mejor es su precio: 55 euros. Lo definen como "de ceremonia", pero su sencilla línea no puede ser más ideal para los eventos típicos de esta estación.

No hay duda de que la princesita tiene aires de 'mini influencer'. En su look no solo brillaba el coqueto vestido, pues además llevaba unas gafas de sol bicolor a la última, medias blancas tupidas y unas merceditas negras ideales. En otras ocasiones no le ha faltado incluso un bolsito de mano, de Baby Dior para más señas. Todo ello unido a una actitud muy segura y desenfadada.

La princesa Gabriella demuestra ser una niña muy sociable y divertida, y dentro de la pareja que conforma con su hermano mellizo, ella suele llevar la voz cantante. Eso sí, la niña no será la futura soberana del Principado.

Jacques es el heredero al trono y como tal se le está formando. Gabriella parece destinada su mano derecha, su cómplice, esa fiel escudera como gran apoyo de su hermano cuando llegue el momento, de igual manera que las princesas Carolina y Estefanía lo han sido durante décadas para Alberto de Mónaco.

Aunque Gabriella de Mónaco acapara los focos sin esfuerzo. A sus 8 años de edad, ella pisa muy fuerte.