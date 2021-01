Durante los últimos días han sonado con fuerza los rumores de una posible infidelidad por parte de Charléne de Mónaco al príncipe Alberto

Durante varios días, Charléne de Mónaco ha estado en el punto de mira. La princesa monegasca ha decidido zanjar todos los rumores que apuntaban a una posible infidelidad por su parte al príncipe Alberto. Lo ha hecho concediendo una inesperada entrevista en la revista francesa Point de Vue, donde ha revelado algunos detalles familiares y zanja todos los rumores sobre supuestas infidelidades y en qué punto está su matrimonio. Lo cierto es que son contadas las ocasiones en las Charléne habla con la prensa y cuando lo hace sigue la misma tónica de su titánico apoyo a su marido, con quien lleva casada ya más de nueve años.

En esta ocasión, no ha cambiado de táctica y ha seguido demostrando su firme apoyo al príncipe Alberto, donde asegura estar “a mil por cien con su marido”. A pesar de asegurar con firmeza esto, se muestra más esquiva a la pregunta de si es feliz. “Hay momentos más o menos fáciles, como le sucede a todo el mundo. Pero soy feliz tal como soy, colmada con lo que vivo, sé que soy muy privilegiada”, asegura.

Charléne de Mónaco está volcada en su matrimonio

Durante la inusual entrevista concedida por parte de la princesa, ahonda en el apoyo de su marido. Y es que hay que recordar que durante estos nueve años de matrimonio, su relación siempre ha estado rodeada de rumores y dudas. A pesar de todo esto, Charléne no ha dudado en asegurar que está completamente comprometida en su matrimonio: «Cuando mi marido tiene problemas, me los cuenta, y le suelo decir ‘no importa el qué, estoy contigo al 1000%, estaré a tu lado hagas lo que hagas, en los buenos momentos y en los malos”, ha asegurado a la mencionada revista. “Siempre le protegeré y estaré a su lado”, ha añadido.

Algo mucho más inusual en ella y, en cualquier miembro de tal índole, es el hecho de haber hecho una declaración de amor pública y en una entrevista. Esto precisamente ha llamado mucho la atención. En su declaración, Charléne asegura que «antes de ser mi marido eras mi amigo, mi guía, me protegiste. Cuando llegué a Mónaco, tuve que adaptarme a un nuevo entorno. Aprendí escuchando, observando, pero fuiste especialmente tú el que me ayudaste, el que me enseñaste el camino”.

Una entrevista adjunto a su último posado oficial

Estas inesperadas declaraciones coinciden con la distribución de su última fotografía oficial, tomada por el fotógrafo de los Grimaldi, Eric Mathon. En la imagen que han distribuido desde la Casa Grimaldi aparecen Alberto y Charlène junto a sus dos hijos, los mellizos Jacques y Gabriella, de seis años, posando en uno de los salones del Palacio Real. Precisamente, una de esas imágenes es la portada de la revista donde ha concedido su entrevista Charléne.