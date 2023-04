Estefanía de Mónaco ya es abuela: Louis y Marie Ducruet, padres de su primera hija

El Principado de Mónaco da la bienvenida a un nuevo miembro de la Familia Real. Louis Ducruet y Marie Chevallier se han convertido en padres de su primera hija. Era Alberto II de Mónaco el que en la entrega de los Diplomas de la Cruz Roja confirmaba la noticia lleno de felicidad. Estefanía de Mónaco se convierte así también en abuela por primera vez. Louis, con 30 años, es el primero de los tres hijos de la monegasca. La pareja estaba cerca de celebrar su cuarto aniversario de boda y ahora tienen un nuevo motivo para celebrar.

En diciembre de 2022 celebraron una fiesta de revelación del sexo del bebé y compartieron con todos que estaban esperando una niña. En esa fiesta cobró especial protagonismo el perro de la pareja, Pancake. Este les llevó de un lado a otro del idílico jardín en el que celebraron el encuentro unos globos rosas. Fue en 2019 cuando Louis Ducruet y Marie Chevallier contrajeron matrimonio en Mónaco. La catedral de Nuestra Señora Inmaculada fue el lugar escogido para celebrar el matrimonio al igual que lo hicieron antes el príncipe Rainero y Grace Kelly en 1956. El simbolismo del lugar le otorgó un aura especial a toda la celebración.

La pareja nunca ha dado problemas frente a las medios a la Realeza desde que iniciaran su noviazgo siete años antes de dar el este gran paso. Su historia de amor comenzó en Cannes, después de haberse conocido en la Escuela de Negocios Skema en la que ambos estudiaban. Tuvieron claro desde el principio que su "amor a primera vista" iría más allá. "Como los dos somos tímidos nos llevó un tiempo, seis meses hasta que dimos el primer paso. La pedida de mano no fue hasta 2017 en Hoi An, muy celebrada por todos los que les rodean.

La familia Grimaldi sigue las tradiciones en el Baile de la Rosa

El pasado 25 de marzo la familia Grimaldi volvió a ser protagonista de la prensa con la celebración del tradicional Baile de la Rosa. En esta ocasión tenían Bollywood y todo su universo como temática central para todos los que asistieran a una de sus privilegiadas mesas. A ellas no acudió la pareja Louis Ducruet y Marie Chevallier pues el embarazo estaba ya muy adelantado. La princesa Charlene fue otra de las grandes ausencias, esta decidió en 2014 no volver a acudir a este evento y, desde entonces, no hace acto de presencia. El resto de la realeza sí que acudió, todos encabezados por Alberto II y la ya abuela Estefanía. Sin embargo, quien se llevó la atención de todos los medios fue Carolina de Mónaco, muy elegante con un vestido plateado. También posaron sus hijos, Pierre, Andrea y Carlota Casiraghi, y Alexandra de Hannover y sus parejas, Beatrice Borromeo, Tatiana Santo Domingo, Dimitri Rassam y Ben-Sylvester Strautmann.

No se reparó en gastos por parte de la Familia Real de Mónaco y se utilizaron, por ejemplo, más de 11.000 rosas naturales por todo el lugar. El banquete fue exquisito y, no es para menos, pues el cubierto costó más de 850 euros. Todo lo recaudado formará parte de los fondos de la Fundación Princesa Grace, que comenzó la tradición en 1954, y que lo destina a obras sociales. Junto a ellos también lo hicieron otros rostros muy reconocibles incluso del panorama español. A todos sorprendió la noticia de que Isabel Pantoja se encontraba entre los afortunados. Acudió ataviada de un impresionante vestido rosa con una flor en la parte superior a la exclusiva sala del Sporting Club de Montecarlo.