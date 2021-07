El mundo entero sigue pendiente del estado de salud de Charlène de Mónaco quien continúa recuperándose en su país natal, Sudáfrica, de una infección. Los rumores de un posible divorcio con Alberto de Mónaco continúan aflorando día a día. Esta vez, la exnadadora ha revelado la fecha en la que podrá regresar al Principado.

Lo hacía durante una intervención en la emisora ‘Sudáfrica Radio 702’ donde confirmaba que necesitaba «tiempo» para afrontar esta dolencia. Asimismo, explicaba que se encuentra «bien», pero que no se debe forzar la cura. Tendrá que someterse a un nuevo tratamiento próximamente. Por tanto, permanecerá en Sudáfrica «hasta finales de octubre», tal y como ella misma ha señalado.

Charlène de Mónaco lleva meses en su país. Lo que pretendía ser un viaje breve de poco más de diez días, finalmente se ha alargado más de los esperado en el tiempo. «Desafortunadamente tuve un problema en mis oídos y descubrí a través de los médicos que tenía una infección bastante grave», ha contado. El pasado mes de mayo se desplazaba a Sudáfrica para apoyar una campaña a favor de los rinocerontes, desde entonces no ha vuelto a Mónaco.

Parece que el origen de su dolencia se debe a una intervención que le realizaron para la colocación de un implante dental antes del viaje. Poco después comenzaron los fuertes dolores en el oído. Un problema por el que ha sido operada en más de una ocasión y por el que no puede tomar un vuelo debido a la presión, según le desaconsejan los médicos.

Fue muy sonada su ausencia durante un día importante: su décimo aniversario de boda. Entonces también se pronunciaba a través de una radio de su país ‘Channel24’. «Lo que ha sido extremadamente difícil es que me dijo el equipo médico que no podía volver para mi décimo aniversario de boda. Alberto es el principal pilar de mi vida y mi fuerza, sin su amor y apoyo no habría podido superar este momento tan doloroso. Este año será el primero que no estaré con mi marido en nuestro aniversario en julio, lo que es difícil y me entristece».

Los incesantes rumores

Estas declaraciones contrastan con los rumores que siempre han acechado al matrimonio sobre un posible divorcio. Y es que en las últimas semanas, las informaciones al respecto no han cesado. Además, han llegado de países diversos. Una de ellas, la publicaba el diario alemán ‘Bunte’, el medio explicaba que habían roto su relación de forma definitiva tras una profunda crisis matrimonial. Añadía que habían confirmado la noticia a través de fuentes de toda solvencia del palacio monegasco.

Durante este tiempo, la princesa Charlène también ha permanecido alejada de sus dos hijos, Jacques y Gabriella. Recientemente mostraba vía redes sociales una videollamada con los pequeños con los que acortaba los más de 12.000 kilómetros que les separan.