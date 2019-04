Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam ya tienen fecha de boda

Mucho se ha hablado en las últimas semanas de la boda entre Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam. Pues bien, según apuntan la revista francesa Paris Match y la revista alemana Bunte, la pareja está barajando la posibilidad de darse el ‘sí, quiero’ en el mes de junio.

Además, aseguran que celebrarán una boda civil en el Principado de Mónaco, y una ceremonia religiosa en Saint-Rémy-de-Provence. Así lo confirman fuentes cercanas a la pareja a estos medios.

Pero no es la única información que publican sobre este gran evento, ya que Bunte se atreve a desvelar quiénes serán los pajes de la novia. Como no podía ser de otra manera, el pequeño Raphaël, el hijo que Carlota tuvo fruto de su relación con Gad Elmaleh, tendrá un papel fundamental en el gran día de su madre y el productor de cine francés. Pero no estará solo, ya que los príncipes Jacques y Gabriella podrían acompañarle.

Reaparecieron el pasado fin de semana en el Baile de la Rosa

La pareja reapareció en acto público el pasado fin de semana durante el Baile de la Rosa, donde estuvieron acompañados por la madre de Dimitri.

Esta es la portada de Paris Match que confirma la boda de Carlota y Dimitri

Esta reaparición llega después de los intensos rumores sobre la ruptura de su relación, que Carlota Casiraghi se vio obligada a desmentir a través de un comunicado. “La señorita Carlota Casiraghi y el señor Dimitri Rassam, hartos del acoso mediático, aportan un desmentido formal de todos rumores infundados de separación que han circulado en torno a ellos. La explicación de esta información cínica y falsa es sencilla: generar conflicto sobre una situación que no existe ni ha existido jamás, con el objetivo de ponerle precio, puesto que el anuncio de una separación corresponde siempre a un motivo de compra”.

Y continúa: “Teniendo en cuenta lo nocivo de las informaciones para ellos mismos, sus hijos y sus familiares, han convenido solicitar a su abogado buscar soluciones para emprender las acciones legales pertinentes, a ser posible, ante las jurisdiccciones penales”.

El comunicado que desmentía la ruptura la pareja

Aunque Carlota, de 32 años, y el productor y director de cine francés, de 37, han procurado llevar siempre su relación con la máxima discreción, en estos casi dos últimos años de noviazgo han tenido que afrontar numerosos rumores de crisis. Los últimos habían apuntado directamente a una separación, más sorprendente si cabe por cuanto acababan de ser padres.

Su hijo tiene dos meses y medio. Balthazar es el segundo hijo para ambos. Dimitri es padre de una niña, Daria, de 7 años, fruto de su matrimonio con la modelo Masha Novoselova; y Carlota tuvo un hijo, Raphaël, de cinco años, nacido de su relación con el actor y humorista Gad Elmaleh.

Tienen un hijo en común, Balthazar