12 A la sombra de su famosa abuela

Mientras que su abuela fue una actriz de éxito, la relación de la joven con el mundo del cine viene dada por su vida amorosa. Su primera pareja seria fue el actor Gad Elmaleh, padre de su primer hijo, Raphael, y, el segundo, el director Dimitri Rassam, con el que espera un nuevo bebé. Si bien ella, por el momento, no se ha animado a ponerse delante de una cámara sí que ha hecho sus pinitos en el mundo de la fotografía. Considerada como una de las mujeres más guapas del mundo, Carlota Casiraghi ha protagonizado varias campañas de moda para firmas como Saint Laurent o Gucci.

No solo ha enamorado a medio mundo por sus ojos azules y su belleza, también por su forma de pensar. Mientras que en España no se contempla que ningún miembro de la Familia Real sea protagonista de una entrevista, en Mónaco no tienen problema. Carlota Casiraghi se ha abierto en varias ocasiones a los medios de comunicación, confesando algunos detalles íntimos de su vida como que “mi experiencia personal se ha hecho de acontecimientos tristes, como la temprana muerte de mi padre, pero estas cosas nos suceden a todos, no importa de dónde venga”.