Beatrice Borromeo, sorprendida tras encontrarse una entrevista que asegura no haber concedido

Beatrice Borromeo es la protagonista de una publicación española esta semana, pero la mujer de Pierre Casiraghi, acaba de desmentir que haya dado ninguna entrevista. A la aristócrata le ha llegado a través de algún medio las supuestas confidencias que ha ofrecido a dicha publicación y no se ha podido quedar callada. Aunque no acostumbra a tratar temas polémicos en las redes sociales, esta ha hecho una excepción esta vez.

"I’m very surprised to find out that apparently I gave an interview to Hola: can’t wait to read what I never told them as they have never interviewed me", ha escrito en inglés, cuya traducción es: "Me sorprende saber que aparentemente he dado una entrevista a Hola: no puedo esperar a leer lo que nunca les he contado porque nunca me han entrevistado", declara Beatrice Borromeo rotunda, dejando claro que no ha dado ninguna entrevista a una publicación española.

Este es el tuit que ha escrito Beatrice Borromeo

Ha sido tal el disgusto que ha sentido cuando le ha llegado la información de que una publicación española ha publicado una supuesta entrevista de ella, cuando no es verdad, que Beatrice no ha tenido reparos a la hora de compartir con sus más de 26,400 seguidores en Twitter que ella no ha dado ninguna entrevista. Con un pantallazo de la portada del medio, Beatrice Borromeo asegura que está deseando leer esa entrevista que nunca ha dado.

Lo cierto es que Beatrice está de actualidad, pero no por esta entrevista. La mujer de Pierre Casiraghi está centrada en su trabajo cuando ha vuelto al mundo de la comunicación. Y es que hace unas semanas entrenó su documental 'Il Principe' ('El Príncipe'), una miniserie documetal formada por tres capítulos en la que se habla del sobre los episodios más polémicos del hijo del último rey de Italia, Víctor Manuel de Saboya.