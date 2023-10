Alexandre Grimaldi, listo para trabajar con su padre, Alberto de Mónaco: “Estamos muy unidos”

Alexandre Grimaldi, hijo de Alberto de Mónaco, acaba de celebrar su vigésimo cumpleaños y vive un momento muy feliz en su vida, acompañado de su madre, Nicole Coste. Actualmente reside, estudia y trabaja en Londres, enfocando sus estudios en el ámbito empresarial y la gestión de empresas. Sin embargo, Alexandre desea dar un giro a su vida e iniciar una nueva etapa, y para ello, considera que Nueva York puede colmar todas sus expectativas. Según parece, tiene la intención de trasladarse a la ciudad norteamericana a principios de 2024.

Alexandre Grimaldi quiere ser embajador del Principado

Entre los planes que alberga en su mente, por un lado, está el deseo de terminar sus estudios y, por otro, aspira a crear una fundación benéfica, además de fortalecer los lazos con el Principado de Mónaco, tema sobre el cual ya ha conversado con su padre. En efecto, Alexandre quiere colaborar de forma estrecha con Alberto de Mónaco. Una de las formas que baraja es convertirse en embajador del Principado de Mónaco allí donde se le requiera, según ha explicado en una entrevista a la revista Tatler. No cree que poner en práctica esta idea suponga para él una presión extra. Tan solo quiere servir los intereses del Principado y honrar a su familia de la manera más respetable posible, tanto en público como en privado. Desde luego, si hay algo que tiene muy claro es que no va a trabajar como modelo.

A Nueva York no marchará solo. Le acompañará una joven con la que mantiene una relación especial. ¿Y dónde le gustaría residir? Pues baraja varias opciones, pero la primera sería en el Soho. Esta zona goza de grandes rascacielos residenciales y goza de buenos restaurantes y tiendas de lujo. También goza de mucha actividad cultural. Hay teatros y galerías de arte.

"No soy el heredero de Mónaco"

En cuanto a su estilo de vida, parece que no será muy distinto del que ahora tiene en Londres. A Alexandre Grimaldi le apasiona el deporte, en especial el fútbol, y disfruta practicándolo. Así, en esta nueva etapa, Alexandre busca equilibrar sus aspiraciones profesionales y personales, explorando nuevas oportunidades que le permitan contribuir de manera significativa tanto a su familia como al Principado que representa.

Alexandre Grimaldi es el resultado de un romance que duró cinco años entre su padre, el Príncipe Alberto de Mónaco, y su madre, la togoleña Nicole Coste. De hecho, se molesta mucho cuando se le trata como un hijo ilegítimo del príncipe monegasco. Según sus propias palabras, ser etiquetado de esa manera es un insulto: "No soy el heredero de Mónaco, pero tampoco un hijo ilegítimo." En realidad, cuando sus padres se conocieron, ninguno de ellos estaba casado, por lo que no hubo adulterio. Además, Alberto de Mónaco no dudó en reconocerle como su hijo desde el principio.