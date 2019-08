Muere Cristina de Holanda, nueva tragedia para el Rey Guillermo y Máxima de Holanda

Tragedia en Holanda tras conocerse la noticia de que la princesa Cristina de Holanda ha fallecido. Así lo ha confirmado el gabinete de prensa de la Casa Real holandesa a través de cun comunicado a primera hora de este viernes, en el que informan del fallecimiento de la hermana pequeña de la princesa Beatriz de Holanda, madre del actual rey, Guillermo, esposo de la reina Máxima de Holanda.

Guillermo y Máxima de Holanda comienzan así sus vacaciones de verano

Este viernes hemos amanecido con la triste noticia de la muerte de Cristina de Holanda, víctima de un cáncer de huesos contra el que luchaba desde hacía más de un año. La enfermedad de la tía del Rey Guillermo de Holanda se dio a conocer en junio del año pasado, pero se mostró mucha positividad al dar a conocer que Cristina tenía intención de ganarle la batalla al cáncer pese a todo. Poco más de un año después finalmente no ha podido ser.

Máxima de Holanda lleva la súper pamela a otro nivel

La muerte de Cristina de Holanda ha tenido lugar este mismo viernes en su palacio de Noordeinde de la Haya, pillando al rey Guillermo y la reina Máxima de Holanda de vacaciones en Grecia. Eso sí, desde los medios holandeses ya se da por sentado que será casi imposible que se vea a los reyes en suelo holandés, a pesar de que se creen que ya están de regreso, porque todos los actos que se realizarán por su muerte serán de índole privado, por lo que el trabajo de los fotógrafo se verá complicado por fuertes medidas de seguridad.

Los reyes de Holanda dan el paso al que Felipe y Letizia no se han atrevido

Cabe esperar que en los próximos días se realice una ceremonia pública en memoria de Cristina de Holanda, momento en el que quizá Guillermo y Máxima se dejen ver tras la triste pérdida. Pese a ello, la Casa Real ya ha abierto un libro de condolencias para todo aquel que desee plasmar su dolor de forma personal.

Cristina de Holanda ha sido uno de los miembros más polémicos de la familia, tras rechazar sus derechos dinásticos por amor. Se casó con Jorge Guillermo, un exiliado cubano por el que se convirtió al catolicismo. Aun así, el amor no triunfó y se divorció en 1996, tras tener 3 hijos con él. Invidente de nacimiento, la cuarta hija de la reina Juliana y el príncipe Bernardo ha centrado su vida al arte, en especial a la música, grabando varios discos. Polémica fue la venta de un Rubens que, a pesar de no formar parte del patrimonio del país, sí que recibió las críticas del gobierno por no contar con ellos como posibles compradores del lienzo.