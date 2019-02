Máxima se mezcla con el pueblo de Jordania (pero no con Rania)

1 Sin un cara a cara con Rania

Para ello no tuvo reparos en sentarse sobre las alfombras extendidas en el suelo, a la manera habitual del país árabe. Máxima no perdió la sonrisa en ningún momento. La Reina de Holanda finalizará hoy su viaje a Jordania, sin que, de momento, esté previsto en el plan oficial un encuentro con su homónima hachemita, la Reina Rania. Sí lo hará con el Primer Ministro, Omar al-Razzaz, y otros altos cargos del Gobierno. No se sabe si se verán en privado. Por ahora, Rania brilla por su ausencia.