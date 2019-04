Las hijas de Máxima de Holanda se hacen mayores y le roban el foco

Los Reyes de los Países Bajos presumen de tener una familia feliz y, sobre todo, muy femenina. Guillermo y Máxima son padres de tres hijas, que son la gran alegría de su vida y que se convirtieron en protagonistas del Día del Rey, fiesta que tiene lugar con ocasión del cumpleaños del Rey, cada 27 de abril. El soberano cumplía 52 años.

Familia de mujeres

Los monarcas de Holanda aprovechan sus cumpleaños para hacer una fiesta nacional, que cada vez recala en una ciudad del país. En esta ocasión la Familia Real se desplazó a Amersfoort, donde tuvieron lugar varias celebraciones junto a su pueblo.

Máxima, con flores naranjas

Máxima de Holanda recurrió a un estilismo muy de su estilo, de la firma Natan, una de sus favoritas. Se trataba de un conjunto pantalón culotte y top con aplicaciones florales en naranja, el color de la Casa Real holandesa, a juego con sus zapatos de vinilo. Lo completaba uno de sus imprescindibles tocados y unos guantes de piel.

La Heredera

También su hija mayor, la princesa Amalia, eligió la misma firma. La jovencita, de 15 años, llevaba un vaporoso vestido estampado junto con un abrigo midi en azul claro y unos zapatos de tacón rojos. Este estilismo podría habérselo puesto su madre perfectamente.

La princesa Alexia, muy parisina

También llamó la atención la segunda de sus hijas, la princesa Alexia, de 13 años, luciendo un coqueto vestido rojo y mini, con detalles de volantes. Era de la firma francesa Sandro Paris.

La artista de la familia

La pelirroja princesa, que cumplirá 14 años el 26 de junio, es la más extrovertida de la familia. No en vano hace poco salió a la luz que pretendía participar en La Voz Kids, algo a lo que sus padres se oponen por considerarlo inoportuno para un miembro de la realeza. Alexia toca la guitarra perfectamente y, al parecer, entona de maravilla. Tiempo al tiempo.

Ariane, la benjamina

La pequeña de la familia, Ariane, que acaba de cumplir 11 años, completaba el trío de «flores» de la realeza holandesas. Aunque aún es una niña, la princesa tiene en sus hermanas mayores un buen referente.

Saludando a las personas congregadas en las calles

Las princesas, muy solicitadas

La Reina, siempre muy querida por el público

Amalia sucederá a su padre en el Trono de los Países Bajos

Amalia ‘brindó’ por el cumpleaños del Rey

Máxima mostró su sonrisa más radiante en el día de su marido

Amalia, entre la gente

Ariane, animando

Saludando al público

Selfies con las más jóvenes

Por supuesto, además de los saludos y breve charla, no faltaron las fotos a petición popular. El público más joven no dudaba en pedir ‘selfies’ con las princesas, y estas no tuvieron inconveniente en ponerse delante de cámaras y móviles con la mejor de sus sonrisas. Cada día son más queridas y van desarrollando un perfil público acorde con su personalidad. Puede que le ‘roben’ un poco de foco a su madre, Máxima de Holanda, pero seguro que a esta no le importa nada.