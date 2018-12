La Familia Real de Holanda felicita la Navidad con un curioso mensaje

La Familia Real de Holanda ha querido romper la tradicional felicitación navideña y han optado por un arriesgado e innovador mensaje. “Feliz Navidad y un próspero año nuevo” ha sido el mensaje por el que han apostado, algo que a primera vista parece corriente. Sin embargo, después de la frase, volvían a felicitar estas fiestas en otro idioma y calcando el mismo mensaje. Pero aquí no queda todo, porque después de hacerlo en holandés e inglés, han escrito las mismas palabras en tres idiomas más, entre ellos, el español. Esta forma de felicitar las navidades no suele ser muy típica en una felicitación oficial.

La foto, tomada por el fotógrafo Erwin Olaf, pertenecen a una sesión que se llevó a cabo en el el Palacio Real de Ámsterdam. La Familia Real de Holanda ha posado de la manera más neutra posible, con un fondo austero que no tiene ningún tipo de adorno navideño. Máxima de Holanda y el rey Guillermo, son las dos personas que parece que fuerzan una sonrisa. Sin embargo, las hijas, las princesas Alexia, Ariane y Amalia, se muestran con un gesto tan serio que no parece una foto para la ocasión. Los gestos casi imperceptibles de la familia, contrastan con el perfil que se conoce de la reina, como la ‘reina más alegre de Europa’.

No obstante, estas serán las primeras navidades que pasará la reina Máxima de Holanda sin su hermana, Inés Zorreguieta, que el pasado junio se quitó la vida en Buenos Aires, Argentina. Este hecho conmocionó a toda la familia y probablemente estas navidades esté más presente que nunca.

