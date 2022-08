Victoria Federica está viviendo un verano especialmente dulce. Desde que SEMANA desvelara en exclusiva que está muy ilusionada con Álex Recort, un guapo modelo y empresario catalán de 23 años, la joven no oculta que atraviesa un momento feliz. Así, saca partido a todos y cada uno de sus días de asueto en Marbella, donde se la pudo ver disfrutando de una noche de concierto en muy buena compañía: la de Tana Rivera y un nutrido grupo de amigos. Todos ellos se divirtieron de lo lindo en el concierto de C. Tangana en el Festival Starlite.

Son muchos los rostros conocidos que no han querido perderse este cita, un evento musical que se celebra cada temporada estival en la cantera de Nagüeles de la localidad de la Costa del Sol. Ayer por la noche actuaba Antón Álvarez Alfaro, un artista español de rap, ttrap, latin pop y reguetón más conocido como C. Tangana que ha triunfado con canciones como ‘Tú me dejaste de querer’ o ‘Mala mujer’. El concierto del madrileño fue un auténtico éxito al que no solo fueron la hija de del Rey Juan Carlos y la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo. Esta última se encontraba en los asientos VIP, cerca de ambas jóvenes, junto a su hermano, Fernando Martínez de Irujo. También acudieron al recital celebrities como Carmen Lomana, que aprovechó para celebrar su cumpleaños, Paula Echevarría, Alba Díaz o Anne Igartiburu.

La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, vestida con un top dorado y un pantalón ceñido en color verde militar. Un atuendo cómodo con el que ha sido fotografiada mientras aplaudía al cantante… o cuando chateaba por WhatsApp en determinados momentos.

Hace unos días veíamos a Victoria Federica disfrutando en las aguas cristalinas de Ibiza con sus amigas. Y, una vez más, volvió a sorprendernos con su look: un peinado estilo afro formado por trenzas de raíz en todo su cabello. Durante su estancia en la isla pitiusa, la sobrina del rey Felipe VI se alojó en uno de los mejores hoteles del lugar. Se trata de un establecimiento de cinco estrellas que suele alojar a estrellas procedentes de todos los rincones del mundo.

Victoria Federica, la nieta de los reyes eméritos que triunfa en las redes sociales

En la actualidad Victoria Federica tiene más de 200.000 seguidores en su perfil oficial de Instagram. En otoño de 2021 abrió su perfil al público, destapando así si faceta como instagrammer. Bajo el usuario de @vicmabor, la royal ha dado este paso para convertirse en ‘influencer‘ y sacarle el máximo partido a su apellido y a su linaje. Cinco meses después explicó las razones que la llevaron a exponer su vida en las redes sociales. «Quiero mostrarme ante la gente para que me vean tal cual soy, porque la imagen que se difunde de mí no es la verdadera. Tengo las mismas inquietudes que cualquier chica de mi edad», dijo en su primera entrevista, concedida a la revista ‘Elle’, el pasado mes de marzo.