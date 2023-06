Victoria Federica se reinventa y rebaja sus malos humos

La incomodidad de Victoria Federica con los medios no es la primera vez que se convierte en noticia. La sobrina del Rey Felipe VI intenta evitar siempre las preguntas y acelera el paso ante la presencia de los reporteros. Ahora que su faceta como influencer está creciendo, la exposición es mayor y crecen las oportunidades y contratos con marcas de los que ser embajadora. En estas últimas apariciones en photocall volvía a ser protagonista de titulares. En un acto publicitario de unas gafas de sol, por ejemplo, llegó dos horas y media después de lo esperado y no dedicó ni una sola palabra o gesto a la prensa, ante la sorpresa de todos. Todos estos hechos están llevando a su entorno profesional a darle un consejo. Según cuentan a SEMANA, le han aconsejado que sea más amable con la prensa.

Las críticas de los medios hacia su persona por su comportamiento perjudican su trabajo como influencer, imagen de marca y embajadora de firmas. Las marcas no quieren verse envueltas en polémicas ni comportamientos maleducados y últimamente Victoria Federica se había portado con cierta antipatía ante los medios. Le han dicho que si la contratan para que represente a alguna marca tiene que dar buena imagen porque es por lo que se la paga. Que si no es así, las marcas dejarán de contratarla.

Ya ocurrió hace tiempo con Rubén Cortada. Hubo un momento en el que el actor se convirtió en imagen de varias marcas y encadenó varias ruedas de prensa. Su actitud frente a los periodistas fue chulesca y distante, negándose a responder a las preguntas, que era para lo que se había convocado a la prensa. Las críticas hacia su persona hicieron que poco a poco las marcas dejaran de confiar en él. No les interesaba verse afectadas. Tienen que entender que su trabajo es de soporte publicitario de marcas y que cuando las convocan ante la prensa están representando a una firma que la está pagando un dineral para salir luego en los medios de comunicación. Y que ese es su trabajo y para eso le pagan: atender a los periodistas. Si no lo hacen o lo hacen mal, pues dejarán de contratarla para eso.

Por qué Victoria Federica no quiere hablar con la prensa

Victoria Federica está agotada de tener que responder preguntas sobre su familia. Tamara Gorro, que coincidió con ella en un evento, apunto a esto como justificación a la actitud que está mostrando en sus últimas apariciones. "Siempre me preguntan por mi abuelo, por mi madre, por mi hermano...No quiero hablar de ellos, no quiero hablar de mi abuelo ni del resto de mi familia", le aseguró. No quiere que su carrera se reduzca solo a esto, quiere que su carrera "vaya por otro camino". Públicamente no quiere hablar en boca de nadie, ni dar explicaciones a las polémicas o informaciones en las que se puedan ver envueltos.

Al cumplir la mayoría de edad, el nombre de la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar comenzó a resonar aún más. Llegaría después su perfil público en Instagram, que le abrió un nuevo mundo profesional y supuso su despegue en el mundo de las influencers. Ya acapara la atención de cerca de 250.000 seguidores. que le hizo despegar. Muchas marcas, especialmente del mundo de la moda, ponen sus ojos en ella y, de ahí, la importancia de tomar una decisión. Las oportunidades de las que disfruta pueden no presentarse siempre.