Victoria Federica revela cómo es su vedadera relación con su hermano, Froilán

Hace algún tiempo, Victoria Federica sorprendía a todos y daba el pistoletazo de salida a su faceta como influencer, algo que cambiaría por completo el curso de su destino. Desde entonces, las colaboraciones con marcas y asistencias a determinados eventos la han puesto en primera línea de la crónica social. Muy discreta a la hora de hablar de su vida privada, la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar se ha sincerado acerca de cómo es su verdadera relación con su hermano, Froilán, y también ha hablado de algunos asuntos de su corazón.

Victoria Federica se ha sincerado como nunca y ha reconocido en una entrevista en 'ABC' que intenta llevar una vida "lo más normal posible" dentro de que es una persona "tímida". Esto provoca que sea "prudente y selectiva" a la hora de elegir sus amistades. Tan solo son cercanas a ella aquellas personas que "le tocan de una manera especial" o por "cómo la hacen sentir cuando está con ellos". A este respecto, la sobrina del Rey Felipe VI confiesa que tiene un vínculo muy especial con su hermano, Froilán. "La relación es cercana y especial", desvela. Ella misma explica que ambos están muy unidos porque tienen una conexión que está basada en "el cariño, la confianza y el apoyo mutuo". "La base de nuestra relación está cimentada en el respeto y en la aceptación incondicional de quiénes somos", explica. A la joven le reconforta pensar que pase lo que pase "siempre puedo contar con él y viceversa".

Por otro lado, Victoria Federica también habla abiertamente de cómo es su relación con sus padres. En concreto, destaca que con su madre, la Infanta Elena, tiene en común la pasión por la tauromaquia, una tradición que ambas han heredado y que en su caso ha sido su familia quien se lo ha inculcado desde muy pequeña. A su padre, Jaime de Marichalar, le da las gracias por compartir el gusto por la moda. "Me une a él de una manera especial", indica. Sobre su faceta como influencer, la nieta del Rey Juan Carlos I deja claro bueno se considera como tal pues tiene muchos amigos que sí los enmarca bajo esa etiqueta. "Conozco bien su día a día, y es algo diferente al mío", admite. Eso sí, se muestra agradecida por las oportunidades que está teniendo y considera que tiene que ser "responsable".

Victoria Federica habla de sus relaciones sentimentales

Victoria Federica también se ha pronunciado acerca de cómo se encuentra su corazón, aunque ha preferido no dar muchos detalles por "respeto a la otra persona". "Lo que hablen por fuera no puedo controlarlo. Pero no he tenido tantas parejas como se ha comentado", desliza.