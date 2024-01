La regañina que Victoria Federica recibió en pleno vuelo de vuelta desde Emiratos

El 86 cumpleaños del Rey Juan Carlos ha dejado grandes recuerdos al emérito. También a sus más de 80 invitados, entre los que además de grandes amigos, tuvo a algunas de las mujeres de su vida. Nos referimos a dos de sus nietas, Victoria Federica (23 años) e Irene Urdangarin (18 años), y a sus dos hijas, las Infantas Cristina (58 años) y Elena (60 años). Una cita que estuvo amenizada por el grupo musical, Los del Río, y en la que no faltó la comida española, producto por el que el monarca siente devoción y que jamás imaginó que no estuviera presente en un día tan especial. Tras unos días de ensueño los asistentes regresaron a España, aunque la vuelta no fue igual para todos. Y si no que se lo digan a las hijas de las Infantas.

Victoria Federica, enfadada con parte de la tripulación del vuelo de vuelta desde Emiratos

Ambas disfrutaron al máximo en la celebración de su abuelo, de hecho, se arrancaron a bailar sin dudarlo ni un instante. Se preocuparon de poner su toque a la fiesta y de que muchos lo recordaran. "A las nietas les dijimos 'Aquí hay que salir a bailar...' y dijeron 'No te preocupes'. Bailaron 'La Macarena', la rumbita, 'Sevilla tiene un color especial... El señor estaba feliz", comentaron los artistas encargados de poner música a un evento repleto de tintes reales. Fue ya a su vuelta cuando todo terminó de una forma diferente a cómo empezó y es que sucedió algo en el avión que dejó un mal sabor de boca a Victoria Federica. A pesar de que ella e Irene volaron en clase turista e hicieron cola al igual que el resto de pasajeros, sufrieron una reprimenda que llamó la atención de todos. Eso sí, la única que se enfrentó a las azafatas fue la hermana de Froilán. Sacó su carácter y se encaró, haciendo saber al resto que le parecía injusto lo que acababa de suceder. Pero ¿cuál fue el motivo para que tuvieran que darle un toque de atención ante todos?

Las primas, que están muy unidas, se levantaron juntas al baño justo cuando iban a servir la cena. Teniendo en cuenta que la tripulación estaba con el carrito en los pasillos y que su salida dificultaba todo, le dieron un toque de atención ante el que la influencer no se quedó callada. Todo lo contrario. "A Vic no le sentó muy bien, se enfadó un poco", han contado en 'TardeAR'. Un viaje que ahora copa titulares y en el que su madre y su tía también se convirtieron en protagonistas. Quién sabe si por miedo a infectarse de coronavirus debido a los altos repuntes o simplemente para no ser reconocida, pero la Infanta Cristina llamó la atención de todos al lucir mascarilla y guantes. Nada que ver con su hermana, la Infanta Elena, quien iba a cara descubierta. Ambas viajaron en business, lo que no evitó que algunos de los presentes los reconocieran. Tanto es así que incluso se ha filtrado que la Infanta Cristina no se quitó sus guantes durante las horas de vuelo.