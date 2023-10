Victoria Federica vuelve a estar en el punto de mira. Después de haber protagonizado numerosos desencuentros con la prensa, la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar suma uno más. En concreto, la influencer habría vuelto a tener un tenso altercado con una fotógrafa, causándole un ataque de ansiedad, en uno de los eventos a los que ha acudido de manera reciente.

Victoria Federica ha protagonizado un tenso encontronazo con una fotógrafa en un photocall, según ha emitido 'Socialité'. En concreto, ha sido el modelo Javier Esdo quien ha explicado al programa cómo vivió el altercado. "Acabo de venir de un evento de una marca y es vergonzosa la actitud de Victoria Federica, das mucha pena, no sé cómo te siguen llamando para ir a eventos", comenzaba diciendo el joven. "Una fotógrafa súper simpática que estaba haciendo fotos en el evento se ha tenido que ir al baño llorando con un ataque de ansiedad por cómo la ha tratado, con un aire de desprecio y superioridad, así no se trata a las personas", aseveraba. No contento con esto, el maniquí le pedía a la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar que tuviera respeto por los demás: "Déjame decirte algo, tú estás ahí haciendo tu trabajo, pero ellos también. Pon los pies en la tierra y no te disocies tanto de la vida real".

El programa presentado por María Patiño se ponía después en contacto con una íntima amiga de Victoria Federica, Carlota Boza, actriz de 'La que se avecina'. La joven daba la cara por la sobrina del Rey Felipe y justificaba su actitud: "Entiendo que te dé un ataque de ansiedad si te habla mal alguien a quien quieres, pero que te pongas así por alguien que no conoces no lo comprendo". Además, pedía a los reporteros que tenían que acostumbrarse a que los rostros conocidos a veces le hablasen mal. Ante esto, la presentadora de 'Socialité' daba la cara por los de su gremio y se mostraba tajante con las declaraciones de la hija de Pablo Chiapella en la ficción. "Pues lo siento, pero no me voy a acostumbrar nunca a que me traten mal", aseguraba.

La influencer que tuvo otro desencuentro con Victoria Federica

No es la primera vez que Victoria Federica está en el centro de todas las miradas por su comportamiento. Hace unas semanas, la influencer Ángela Romero revelaba en TikTok que había tenido un desencuentro con la nieta del Rey Juan Carlos. “Yo iba haciendo tonterías con mis amigos y me choqué con ella sin querer. Al girarme para pedirle perdón, me miró muy mal”, relataba. Según su versión, al día siguiente se volvieron a encontrar. “Fui como a cerrar la puerta para que me dejara en paz y me abrió la puerta, me agarró del brazo y me sacó para fuera. Al sacarme fuera fue cuando yo reaccioné y le tiré el cubata encima. Se quedó blanca y empezó a insultarme y empezó a decirme cosas y yo me empecé a reír porque me estaba pareciendo super surrealista la situación”, llegó a contar. La hija de la Infanta Elena no ha dado su versión de los hechos.