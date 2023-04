Victoria Federica presta su imagen a una marca de gafas a la que dio plantón en el pasado

Desde que abriera su perfil en Instagram, Victoria Federica ha ido sumando éxito tras éxito. Con cerca de 240.000 seguidores, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha sabido hacerse un hueco en el universo 2.0 y en su faceta como influencer. Portada de revistas, imagen de eventos, viajes de trabajo, compromisos publicitarios... no hay nada que se le resista a la nieta de don Juan Carlos. Se ha convertido en uno de los rostros más queridos y reclamados para fiestas y photocalls, además de lograr rentabilizar su cuenta de Instagram. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? Victoria Federica se convierte en imagen de una conocida marca de gafas para la que ya ha grabado una campaña publicitaria que se emitirá en los televisores de todos los españoles.

La sobrina del Rey Felipe VI da así un paso más en su carrera como influencer. A día de hoy, este supondrá su mayor trabajo, ya que se 'colará' en los hogares de todos los españoles. El anuncio publicitario ya ha sido rodado en las calles de Madrid, tal y como asegura Vanitatis. Victoria Federica trabajará junto a otros rostros conocidos del mundo de la moda, entre los que se encuentra el diseñador Juan Avellaneda. Ambos han trabajado juntos en una campaña publicitaria sin precedentes que promete sorprender a su público objetivo con el fichaje de Victoria Federica.

A pesar de que la joven no ha estudiado ni modelaje ni interpretación, las nuevas formas de hacer publicidad han hecho que influencers, famosas del universo 2.0 y creadoras de contenido se conviertan en la mejor opción a la hora de vender un producto. Por este motivo, la firma de gafas Multiópticas no ha dudado en fichar a Victoria Federica para llegar así a un público más amplio. Y es que ya sea mejor o peor la campaña de publicidad (que no dudamos en la valía de su trabajo), se hablará de ella en todos los medios y se comentará en diferentes redes sociales. ¿El motivo? La presencia de Victoria Federica.

Sin embargo, la relación con la mencionada firma de gafas no ha sido siempre del todo buena. En mayo de 2022, estaba previsto que Victoria Federica acudiera a una macrofiesta organizada por la conocida marca. Sin embargo, a última hora, la joven influencer envió un email a la organización de este evento multitudinario para cancelar su asistencia. ¿Por qué? No quería reencontrarse con Jorge Bárcenas, ya que se encontraban en plena separación, por lo que decidió dar plantón a la organización. Victoria Federica no dio explicación alguna a las personas encargadas de organizar el 'sarao' y tan solo anunció que no iba a acudir, a pesar de que ya había confirmado con anteriormente su asistencia. Así lo aseguró por aquel entonces Poprosa. Ahora, la joven retoma su relación profesional con esta firma y además enmienda aquel plantón que le dio hace casi un año.

Mientras que en el ámbito profesional, Victoria Federica no puede más que celebrar, en lo privado ha recibido algún que otro disgusto. Durante las últimas semanas, la nieta favorita del rey Don Juan Carlos ha vuelto a estar en el punto de mira por una infracción al mirar su teléfono móvil mientras estaba al volante. Una imagen que captó una de sus amigas y que subió a las redes sociales sin percatarse de lo que realmente estaba publicando.