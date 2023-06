Victoria Federica no para. La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar es una de las caras conocidas de todos los eventos que hay en nuestro país. Siempre ha demostrado que no lleva muy bien hablar delante de las cámras, rozando en muchas ocasiones la mala educación con los reporteros. Sin embargo, hace unas horas se mostraba de lo más habladora con ellos, demostrando que ha cambiado su actitud.

Aunque deja claro que no le gusta nada ese mundo, la joven se ha parado a hablar con las cámaras para dejar claro que "seguramente" viajará a Ginebra para estar presente en la graduación de su prima, Irene Urdangarin, con la que mantiene una relación estupenda a pesar de la distancia. Victoria Federica asegura que la familia se reunirá por la graduación de su prima, pero no se moja sobre los miembros que estarán presentes: "Pues no sé, igual sí, supongo. No sé quién va a venir y quién no".

¡Dale al play para escuchar las declaraciones más sorprendentes de Victoria Federica!

Víde: Europa Press.