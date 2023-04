Victoria Federica envía a una persona al hospital tras pisarla con su caballo en la Feria de Abril

Victoria Federica acudía durante el lunes 24 de abril a Sevilla. En el recinto ferial se está celebrando durante estas semanas la reconocida Feria de Abril. La influencer se ha visto inmersa, en su visita, en un accidente con su caballo en las calles de esta zona. El animal pisa a una joven de 22 años y esta termina siendo trasladada a un hospital de la capital andaluza. La pisada ha sido muy dolorosa y, por ello, la asistencia sanitaria se ha hecho presente. En el parte facilitado por la ambulancia a la lesionada se incluye "un esguince y la necesidad de andar con muletas" por ello. Era Gema López en 'Sálvame' la persona que tenía acceso a la información y comunicaba qué había sucedido. "Esta mañana una persona de la familia del rey acudía al ferial montada a caballo. Iba por las calles del recinto cuando el caballo ha pisado a una chica", comenzaba a explicar sobre el suceso.

Tras desvelar que se trataba de Victoria Federica, recibía cómo se habría producido este incidente: "En ese momento esta persona (Victoria Federica) sola ha mirado y ha seguido de largo. Esa pisada ha provocado, no solo un dolor tremendo, sino que acudiera una ambulancia. Allí no se le ha podido practicar nada porque era necesario, viendo el alcance de la lesión, hacer radiografías. Esta chica ha tenido que ser trasladada a un hospital en Sevilla", narraba. Testigos del accidente y el círculo cercano a la joven afectada le contaban que se había puesto en contacto con la sobrina de Felipe VI pero que todavía, en la misma tarde del suceso, no había recibido respuesta.

"Tendría amigos en común con Victoria Federica y, por eso, ha conseguido su teléfono. Le ha mandado esta chica el parte, las fotografías y le ha contado lo sucedido", exponía Gema López para finalizar su intervención en 'Sálvame'. Recordaba que podría ser cuestión de tiempo que esto se produzca pues, "los caballos tienen un tipo de seguro de responsabilidad civil porque un accidente le puede suceder a cualquiera". Hasta hace apenas una hora la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar compartía en sus redes sociales diversas fotografías de su día en la Feria de Abril. En ellas estaba acompañada de varios amigos y de su paseo conjunto a caballo.

El viaje de Victoria Federica antes de la Feria de Abril

Victoria Federica ha disfrutado antes de la Feria de Abril del Caribe. Antes de su llegada a Sevilla, en las vacaciones de Semana Santa, compartió cómo estaba siendo su viaje junto a una de sus mejores amigas, Rocío Laffon. Por todo ello viajaba hasta México y disfrutaba del sol luciendo un bikini frente a las cámaras para sus redes sociales. Allí han podido disfrutar de entornos tan espectaculares como los de Cancún, Rivera Maya o Tulum. Se han hospedado, para ello, en un resort de lujo lleno de comodidades en el que, incluso, había que desplazarse en un buggy, los vehículos que se utilizan en los campos de golf.

La joven ponía así distancia de las polémicas familiares y optaba por relajarse lejos de España. El 11 de abril era captada por las cámaras en el aeropuerto regresando de este tiempo de desconexión y luciendo un look valorado en casi 3.000 euros. Mientras ella ahora disfruta de Sevilla, su hermano Froilán se encuentra en Abu Dabi junto a su abuelo, el rey emérito Don Juan Carlos, y del que se conocerán más datos en un nueva investigación audiovisual que emitirá Mediaset.