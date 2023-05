Victoria Federica desvela el motivo por el que no quiere hablar con la prensa

La actitud de Victoria Federica con la prensa ha sido muy criticada en diferentes ocasiones. Sin ir más lejos, durante su último photocall hizo esperar a los medios de comunicación durante más de dos horas y después se marchó sin querer hacer ninguna declaración. Un hecho que ha molestado a numerosos fotógrafos y periodistas que acuden a hacer su trabajo, aunque la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar no lo pone nada fácil. En muchas ocasiones se ha cuestionado el motivo por el que la joven, reconvertida en influencer, no quiere hablar con la prensa. Muchos apuntaban a que podría ser un mandamiento de Casa Real. Sin embargo, es una decisión de ella propia. ¿Por qué? Te lo contamos a continuación.

Victoria Federica no quiere hablar con la prensa porque no quiere hablar de su abuelo, Don Juan Carlos de Borbón, ni de su hermano, Froilán, ni de ningún miembro de la familia. La joven se lo explicó a Tamara Gorro, con quien coincidió recientemente en un evento. "Siempre me preguntan por mi abuelo, por mi madre, por mi hermano... Y yo no quiero hablar de ellos, no quiero hablar de mi abuelo ni del resto de mi familia", le aseguró a la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' cuando ella quiso saber el por qué de su hermetismo.

Victoria Federica asegura que quiere que su "carrera vaya por otro camino"

La hija de la infanta Elena no quiere que su futuro profesional se centre en hablar de su familia: "Quiero mi carrera vaya por otro camino", le aseguraba a Tamara Gorro. Al parecer, la joven influencer quiere desmarcarse de cualquier polémica familiar que pueda ensombrecer su carrera como influencer. Intenta evitar a toda costa las preguntas incómodas no hablando con ningún medio de comunicación en un photocall. Tan solo lo hace con una entrevista pactada en la que el tema central sea su futuro como influencer y no sus relaciones familiares.

Desde que cumpliera la mayoría de edad y se abriera un perfil público de Instagram, Victoria Federica se ha convertido en el reclamo de muchos eventos de moda y han sido muchas las marcas que han contactado con ella. Ya es una asidua en los photocalls y en las fiestas relacionadas con el mundo de la moda, además de los desfiles de moda. Con cerca de 250.000 seguidores, se ha convertido en una de las jóvenes influencers más seguidas de nuestro país y su "pandilla" de amigos están todos relacionados con el universo digital. Es la primera vez que un miembro de la Familia Real española decide dar este paso adelante y dedicar su carrera profesional al universo 2.0.

Sin embargo, no es bien visto por todos. A pesar de que Victoria Federica intentan mostrarse cercana al resto de mortales, su actitud con la prensa en los diferentes actos publicitarios a los que acude dicta mucho de la palabra cercanía. Sus romances y sus salidas de tono hacen que protagonice sus propios titulares, desmarcándose así de cualquier polémica que sobrevuele a Casa Real y su familia. Para no "meter la pata" ante la institución y con los suyos, ha decidido optar por el silencio, evitando así pronunciar cualquier frase que la pueda poner en un apuro o pueda sacarse de contexto.