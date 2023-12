Victoria Federica da el portazo a Carla Vigo tras "un problema" entre ambas

La relación entre Carla Vigo y su tía, la Reina Letizia, así como con sus primas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, sigue siendo estrecha. Así lo ha revelado Carla Vigo en una entrevista que ha concedido a Ricky García en su canal de Youtube. En ella, la joven revela que no mantiene relación con Victoria Federica. ¿El motivo? Un malentendido entre ambas que provocó que la hija de la Infanta Elena dejara de dirigirle la palabra. Te contamos qué pasó entre ellas para que, a día de hoy, no se hablen más.

"Con Victoria tengo un problema, nada importante", ha empezado diciendo Carla Vigo en su entrevista. Sincera, no ha tenido reparos en reconocer que "fue un roce" entre ellas y que después de eso "ya no hablo con ella". Sus palabras enseguida hacen que nos preguntemos: ¿Qué pasó entre ellas? ¿Acaso fue grave el incidente? En realidad, el asunto que llevó a las dos jóvenes al distanciamiento tiene que ver con un comentario de Carla que Victoria Federica consideró desafortunado.

"Victoria me dejó de hablar", explica Carla Vigo

"Ella estaba saliendo con un torero, no me acuerdo del nombre", continúa diciendo Carla Vigo. "Y yo con ese torero hablaba porque el chaval me caía bien y le puse en un comentario: "Me pareces demasiado listo para ser torero" y Victoria, con lo que le gustan los toros, me dejó de hablar". Desde entonces, al parecer, no han vuelto a tener contacto.

Sobre su relación con Froilán también se muestra sincera: "Yo con Froilán nunca he tenido... No sé", deja caer. Minutos más tarde sentencia lo que verdaderamente piensa sobre él: "Me parece una persona demasiado inmadura".

No cabe duda de que la última aparición de Carla Vigo ha resultado de lo más reveladora. Y es que Carla Vigo no solo ha hablado de cómo se lleva con su tía o con sus primas Leonor y Sofía. También ha destapado detalles hasta ahora muy poco conocidos sobre la vida en palacio. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el meticuloso protocolo al que deben someterse los invitados que deseen entrar en el Palacio de la Zarzuela. "Te dan un cartelito, va por colores, y si eres una persona importante del Gobierno, por ejemplo, te dan un cartelito con un color distinto al que le dan a la familia. El cartelito va en el coche para que lo vean los guardias. No te lo cuelgan a ti, ni nada. Luego entro a casa de mi tía como puedes hacer tú", dice.

"Es una casa normal, aunque parezca raro. Es como ir a casa de tu tía, pues lo mismo", sentencia Vigo. "Jugaba con mis primas a las Barbies, como cualquier niño. No sé por qué dicen lo contrario, pero actualmente también tenemos relación. Yo me hablo con mis primas, pero entre que una está en Gales y otra en la academia militar, tampoco tienes mucho tiempo, pero tengo relación con ellas. Yo si quiero les escribo un WhatsApp y me van a contestar".

En la actualidad, Carla Vigo se mantiene gracias a "lo que me dan de la pensión de mi madre" y a un trabajo en un espacio de celebración de fiestas infantiles, ya que ahora como actriz "la cosa está mal" y no encuentra trabajo en el mundo de las artes escénicas.