Victoria Federica coincide con Usain Bolt en su última campaña publicitaria

Victoria Federica regresa a España después de la reunión vivida en Ginebra con gran parte de su familia materna. El pasado viernes 16 se celebró la graduación de Irene Urdangarin, su prima, y viajó a Suiza para dicho evento. Allí compartió con su madre la infanta Elena, su hermano Froilán, abuelos, tíos y primos, momentos inolvidables familiares. A su vuelta a la "realidad" volvía a subirse a un avión rumbo, en esta ocasión, a Formentera. Allí le espera una nueva campaña publicitaria y otros planes con rostros tan conocidos como Usain Bolt o Miguel Bernardeau.

Ahora será imagen de una marca de relojes, por lo que se desplazó hasta la isla balear para grabar lo que fuera necesario. Allí se encontró con numerosos amigos, entre los que estaba el actor, tal como desvelan en exclusiva en 'Y ahora Sonsoles'. Ambos paseaban por la playa camino a una embarcación que allí esperaba con más gente para llevarles al "restaurante de moda por excelencia en esta temporada en Formentera". Entre sus amigos, como destacan en el programa de Antena 3, también se encontraba Tomás Páramo.

No todo va a ser trabajar y, en su tiempo de ocio, también ha podido disfrutar de la amplia gastronomía del lugar. Allí acudió a una comida junto a todos estos acompañantes. Se pudo ver en esa reunión, por ejemplo, a Usain Bolt, lo que sorprendía a todos los que se encontraban alrededor. El deportista es embajador de la misma marca para la que ahora graba la sobrina de Felipe VI por lo que no sería descabellado que la propia firma hubiera organizado dicho momento ya que se encontraban trabajando en la isla.

El consejo que Victoria Federica recibe por su trabajo con las marcas

Victoria Federica continúa su trabajo como influencer e imagen de marcas. Ya se inició en las campañas publicitarias hace unos meses siendo imagen de una empresa de gafas y ahora lo será de una de relojes. La exposición de las redes sociales hace que su nombre esté en boca de muchos y que los medios quieran saber más. La hija de la infanta Elena se ha mostrado muy incómoda en muchas ocasiones con todo ello pues no quiere ser preguntada todo el rato por temas familiares. Como pudimos saber en SEMANA, le aconsejaron, aún así, que sea más amable con la prensa.

Si tiene nuevas oportunidades como embajadora de marcas, no dedicar ni una palabra como hizo en su último evento ante las cámaras no es lo más recomendable. Estas actitudes la sitúan en una situación complicada de cara a obtener nuevos proyectos. Muchas firmas no quieren que sus representantes sean protagonistas de este tipo de gestos, ni de ninguna polémica, por lo que tendrá que asumirlo de cierta forma. En la graduación de su prima Irene costó, por ejemplo, obtener alguna declaración de alguien de la familia. Hubo que esperar a que todo terminara para que la joven diera alguna declaración a unos reporteros que querían saber su opinión.