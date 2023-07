El Rey Juan Carlos y Víctor Manuel de Saboya son primos, unidos por los lazos de sangre de la realeza europea, pero a partir de ahora mucho nos tememos que su relación será irreconciliable. Unas declaraciones del aristócrata italiano en un documental dirigido por Beatrice Borromeo, esposa de Pierre Casiraghi, han desatado la polémica. Y es que le ha lanzado un dardo más que envenado, directo a donde más daño podía hacer.

La nuera de Carolina de Mónaco acaba de estrenar el Netflix el documental "El príncipe que nunca reinó", dedicado a Víctor Manuel de Saboya, heredero de los derechos dinásticos de su padre, Humberto II, que fue el último rey de Italia antes de la abolición de la monarquía en 1946.

Al igual que Don Juan Carlos, durante su infancia él también tuvo que vivir el exilio en Portugal por la llegada de la República a su país. Solo pudo volver a pisar su tierra a partir de 2002, gracias a la mediación del Papa Juan Pablo II, pues tanto él como su esposa, Marina Doria, y su único hijo, Manuel Filiberto de Saboya, hasta entonces lo habían tenido prohibido.

La gran sorpresa de la docuserie en lo que a nosotros respecta llega al final del último capítulo. Víctor Manuel, ahora un anciano de 86 años, ofrece champán al equipo y de pronto empieza a hablar del Rey Juan Carlos. "Tengo muchas cosas que contar, pero no puedo. Cosas sobre Juan Carlos", dice.

El momento más doloroso

"Era muy poco educado con mi mujer y conmigo cuando teníamos desencuentros. Y no se por qué, porque siempre fuimos muy amables, y él lo sabía. ¡Yo estaba allí! Estábamos en el exilio y solíamos dispararles a tarros y botellas en la playa de Cascais", asegura.

El príncipe continúa: "Juanito la armó gorda. Le disparó a su hermano y lo mató. Se llamaba Alfonsito. No le disparó directamente, sino a través de un armario. Yo estaba allí. Fue un accidente al cien por cien, ¿eh? Escondí mi arma inmediatamente. Si no, me habrían vuelto a culpar".

"Después de eso, lo llamó Franco y dijo: lo convertiré en rey", termina Víctor Manuel de Saboya, como haciendo un paralelismo entre su historia y la del Rey emérito, y de paso ofrecernos otra versión de uno de los momentos más terribles para la Familia Real española, cuando murió el hermano menor de Don Juan Carlos, con solo 14 años.

El meollo del documental de Beatrice Borromeo aborda un oscuro capítulo de la biografía de Víctor Manuel. Y es que el 18 de agosto de 1978, mientras veraneaba en la isla Caballo (Córcega), hubo un tiroteo por el robo de una zodiac del yate de Víctor Manuel, a resultas del cual resultó muerto un joven noruego de 19 años llamado Dirk Hammer, al que el aristócrata supuestamente disparó con su fusil pensando que era culpable.

En 1987 Víctor Manuel fue juzgado en Francia por estos hechos, protagonizando uno de los escándalos más mediáticos de la época, y en 1991 fue absuelto de los cargos de homicidio no intencional. La familia del fallecido siempre ha seguido clamando por justicia.

No acaban ahí los episodios polémicos de su vida. En España fue sonadísima su pelea con otro primo, Amadeo de Aosta, durante la cena previa a la boda de los entonces príncipes Felipe y Letizia, en mayo de 2004. Víctor Manuel de Saboya acabó dando un puñetazo a su oponente, con el que discutía por quién tenía más derecho o no al hipotético trono de Italia. Aquella 'anécdota' fue la comidilla de a boda real.

Además se ha visto implicado y condenado por otros delitos de corrupción e incitación a la prostitución, por los que pasó una temporada en la cárcel. Víctor Manuel de Saboya es uno de los 'royals' más conflictivos del mundo y quizás por eso se encuentra prácticamente vetado en todas las Cortes europeas.