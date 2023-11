El pasado martes, la Princesa Leonor vivió un día inolvidable. Con motivo de su 18 cumpleaños, la hija mayor de los Reyes Felipe VI y Letizia juró la Constitución en el Congreso. Con este acto se convertía, de facto, en la Heredera al Trono de España. En su gran día, la joven ha recibido un sinfín de regalos de los más de 150 invitados que asistieron al almuerzo ofrecido en el Palacio Real de Madrid. También sus seres queridos, así como personalidades e instituciones de diversa índole le han hecho llegar presentes de todos los rincones de España. Uno de ellos, más allá del coste económico, tiene un enorme valor sentimental. Se trata de una joya que el Principado de Asturias ha obsequiado a Leonor. La firma responsable de confeccionar esta pieza es la joyería Quirós, ubicada en Oviedo. La Revista SEMANA ha hablado con ellos en exclusiva sobre este encargo tan especial, que consiste en una medalla de la Virgen de Covadonga fabricada en oro de 18 kilates.

"Esta pieza tiene un valor emocional único. Queríamos que reflejara la esencia de nuestra región", explica Luis, la persona responsable de su diseño. También nos detalla, en exclusiva, cómo se ha llevado a cabo todo el proceso creativo hasta llegar al resultado final. Quirós es una joyería de larga relación con la Casa Real. La Reina Sofía y la Reina Letizia han exhibido collares y diversas piezas de esta distinguida joyería, evidenciando la confianza y admiración que depositan en sus elegantes diseños. Esta firma es la encargada de confeccionar la insignia de Princesa de Asturias, que Leonor lució por primera vez en su papel oficial durante la conmemoración del triple centenario de la Basílica de Covadonga en septiembre de 2018.

¿Cómo es la medalla de Covadonga que habéis hecho para la Princesa Leonor?

La medalla de Covadonga creada para la Princesa Leonor es una pieza redonda de aproximadamente 12 milímetros de diámetro, elaborada en nácar tallado. En el centro de la medalla, se destaca una imagen de Nuestra Señora de Covadonga, confeccionada en oro de 18 quilates, y todo el conjunto está rodeado por un aro de oro, aportando un toque de elegancia y distinción.

¿Qué se buscó al diseñar esta medalla?

Quisimos crear una joya contemporánea y sencilla que la princesa pudiera lucir en su vida cotidiana sin que resultara ostentosa. El objetivo principal era que la pieza fuera representativa de Asturias y manifestara nuestro orgullo por la Virgen de Covadonga.

¿Quién ha sido la persona responsable del diseño?

María Ignacia Iturmendi González-Quirós, representante de la segunda generación de nuestra joyería, fue la fuente de inspiración para el diseño. Aunque en sus inicios el negocio estuvo dirigido por sus tías y su madre, actualmente ella y su hermano son los encargados de su dirección.

"Queríamos recordarle a la Princesa Leonor sus raíces asturianas"

¿Hubo alguna petición o recomendación específica por parte de la Casa Real respecto al diseño?

No, no mantuvimos contacto con la Casa Real en relación a este tema; fue el gobierno del Principado de Asturias quien propuso la idea del regalo y nos confió la tarea. Si bien no detallaré el costo, puedo asegurarte que no se trata de una joya cara. Nuestra intención era elaborar una pieza simbólica de Asturias, fácilmente reconocible por cualquier asturiano, adecuada para una joven de la edad de Leonor y acorde con las tendencias actuales.

Entonces, por lo que comentas, este regalo tiene más una intención emocional que un valor económico.

Exacto, el propósito desde el inicio fue establecer un vínculo entre el regalo y su título de Princesa de Asturias, así como recordarle sus raíces asturianas. Confiamos en que ella interprete el obsequio de esa manera, otorgándole un significado emocional mucho más profundo que su valor económico.

¿Cuánto tiempo transcurrió desde la conceptualización del diseño hasta la creación final de la joya?

El proceso abarcó aproximadamente entre un mes y mes y medio. Tanto los representantes del gobierno del Principado como nuestra diseñadora lograron llegar rápidamente a un consenso sobre el tipo de pieza que sería más apropiada.

Durante el desarrollo del diseño, ¿Cómo se aseguraron de que este encajara con la personalidad y los gustos de la Princesa Leonor? ¿Cómo fue ese proceso?

Si bien no contábamos con un contacto directo con la Casa Real, nuestra cercanía indirecta nos ha permitido observar las preferencias de la Princesa Leonor a lo largo del tiempo y ver su evolución desde la infancia. Esta observación nos proporcionó un conocimiento considerable de sus gustos, caracterizados por la sencillez. Leonor es una joven moderna, y en función de eso, nos esforzamos por diseñar una joya contemporánea, discreta y elegante, que pudiera usar, en su día a día, y que reflejara la belleza y la esencia de nuestra región.

"Es un gran honor la confianza que Casa Real deposita en nosotros"

Además de la presencia de la Virgen de Covadonga, ¿hay algún otro detalle único o símbolo incorporado en la joya que puedas comentarnos?

Más allá de la representación de la Virgen, deseamos destacar la importancia del nácar en la joya. El nácar es un material que utilizamos en nuestras creaciones debido a su estética distintiva. Proviene de la concha de un molusco, lo que establece una conexión con el mar. Dado que Asturias mantiene una relación profunda con el Cantábrico, nuestra intención era que la joya, además de la Virgen, reflejara esa vinculación con el mar, acentuando aún más la esencia de Asturias en esta pieza única.

¿Qué desafíos enfrentaron durante el proceso de creación de esta joya? ¿Hubo algún problema especial que tuvieron que resolver?

Afortunadamente, el proceso de creación se desarrolló sin inconvenientes. En nuestra tienda, todos los productos son diseñados y fabricados por nosotros, lo que implica un cuidado y dedicación extrema en cada pieza. Cada creación lleva consigo una responsabilidad significativa. Al ser informados de que nos encargaríamos del regalo para el 18 aniversario de la heredera al trono de España, sentimos un aumento considerable en la responsabilidad, acompañada de un gran orgullo y honor por la confianza depositada en nosotros.

¿Qué ha sentido todo el equipo de la joyería Quirós al ver la entrega de vuestra medalla a la Princesa Leonor?

En primer lugar, expresamos nuestro agradecimiento al gobierno del Principado por confiar en nosotros para llevar a cabo este proyecto. Además, nuestra relación de varios años con la Casa Real nos llena de orgullo, como el hecho de que la Reina Sofía suele lucir las piezas adquiridas en Quirós. Por tanto, experimentamos un sentimiento de gratitud y una emoción profunda al presenciar la entrega de nuestra medalla a la Princesa Leonor.

"La Reina Letizia también posee varias de nuestras joyas"

Entiendo que la Reina Sofía, siendo clienta de vuestra joyería, ¿suele acudir a Oviedo, en persona, a comprar sus piezas?

En realidad, la conexión con la Reina Sofía comenzó hace más de 30 años gracias a la generación anterior de propietarias de nuestra joyería, las tías y la madre de María Ignacia, quienes colaboraban con el rastrillo Nuevo Futuro de Madrid. En una ocasión, la Reina Sofía mostró interés en varias de nuestras piezas y, después de dar un paseo, volvió a nuestro stand y las citó en la Zarzuela. A partir de ese momento, se forjó una relación en la que, cada vez que la Reina deseaba modificar alguna joya o adquirir una nueva, convocaba a las tías de María Ignacia para que se dirigieran al Palacio de la Zarzuela.

¿Están trabajando actualmente en la reconstrucción de alguna pieza para la Reina Sofía?

En este momento, no estamos involucrados en ningún proyecto para la Reina Sofía. La última vez que realizamos este tipo de trabajo fue hace algún tiempo, cuando se nos solicitó modificar la longitud de unos collares, una tarea que no resultó complicada.

¿La Reina Letizia también posee joyas de su taller?

Efectivamente, así es. No obstante, no las ha comprado directamente en nuestra tienda física, sino que han sido regalos que le han hecho las autoridades asturianas en diferentes momentos significativos de su vida, como su boda con el entonces Príncipe de Asturias o el nacimiento de sus hijas, la infanta Sofía y la Princesa Leonor.

¿Qué mensaje o deseo le gustaría transmitir a la Princesa Leonor, en nombre de la joyería Quirós, con motivo de su 18 cumpleaños?

Sobre todo, mucho ánimo, considerando la responsabilidad que ya está asumiendo y los desafíos que le aguardan como Princesa de Asturias. Le queremos transmitir nuestro apoyo y lealtad como ciudadanos españoles. Reconocemos que es una joven que se está formando y que ya está asumiendo responsabilidades que no son fáciles. Nuestro mensaje sería de mucho apoyo.