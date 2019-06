El domingo fue el último acto público presidido por el Rey Juan Carlos antes de retirarse de la agenda real y, además de su círculo familiar más afín, hubo una invitada sorprendente en su despedida: la periodista Susanna Griso.

La presentadora de ‘Espejo Público’ llegó a Aranjuez acompañando a María Zurita, la sobrina favorita del Rey Emérito, y aunque su entrada a la comida pasó desapercibida, fue la propia Susanna Griso quien dio ayer en su programa algunos detalles del encuentro.

«Por protocolo, el Rey llegaba a las 14.30 y, siempre te dicen que llegues un poquito antes, una y media o dos. Es habitual que los invitados sean los primeros en llegar mientras que el Rey sea el último y el primero en irse». Aunque la catalana aseguró entre risas a sus compañeros que no podía contar nada de lo que aconteció durante el almuerzo, sí se atrevió a dar su opinión acerca de la sorprendente e inesperada retirada del padre de Felipe VI.

«Yo me atrevo a decir que ni es un tema de salud ni tema de cáncer, que no existe (…) Sí que es verdad que tiene muchos problemas de movilidad y la agenda oficial te obliga a estar muchas horas de pie. En los últimos actos, como en la capilla ardiente de Rubalcaba, necesitan que le acerquen muy rápido o una silla o un taburete, porque él no puede aguantar mucho rato de pie»…

Más allá de estas apreciaciones, la que fuera compañera de informativos de Matías Prat prefirió guardar silencio sobre los detalles de su encuentro con Juan Carlos I, aunque no ocultó su sorpresa ante el conocimiento que tenían sus compañeros acerca de algunas cosas que habían ocurrido de puertas para adentro.