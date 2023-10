Sonsoles Ónega revela cómo la Reina Letizia le habló por primera vez de su idilio con Felipe: "Fue un shock"

Sonsoles Ónega se ha sentado con Joaquín Sánchez y se ha sincerado como nunca. Lo ha hecho en el programa que presenta el exfutbolista, 'Joaquín, el novato', donde diferentes rostros famosos le enseñan a ejercer sus respectivas profesiones. En esta ocasión, le ha tocado aprender a ser presentador de televisión de la mano de una de las mejores de nuestro país. La flamante ganadora del prestigioso Premio Planeta, valorado en 1 millón de euros, le ha detallado a conciencia todos los entresijo de su trabajo. También ha tenido tiempo de revelarle detalles de su vida privada hasta ahora desconocidos. Como el día en el que la Reina Letizia, con la que mantiene una estrecha amistad desde hace años, le contó que había iniciado un noviazgo con el, ahora, Rey Felipe VI.

Sonsoles Ónega se pronuncia por primera vez sobre la relación de su amiga y el príncipe de Asturias

Unas jovencísimas Letizia Ortiz y Sonsoles Ónega se conocieron cuando ambas ejercían de periodistas en la cadena CNN+ y estaban empezando en la profesión. Desde entonces, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' hace parte del círculo más íntimo de la Reina. Una amistad con la que siempre se ha mostrado muy discreta y de la que no suele pronunciarse. Si acaso, le dedica pequeños guiños o palabras de respeto y cariño durante las emisiones de su programa. Pero nunca desvela nada que deje entrever la profunda relación que las une. O, por lo menos, no en la pequeña pantalla. Hasta hoy.

Joaquín Sánchez, con su indiscutible carisma, ha sido capaz de sonsacarle cómo se enteró de que su amiga salía con el, por aquel entonces, Príncipe de Asturias y heredero al trono. Sin muchos miramientos, aunque señalándole que, si quería, podía no contestar, el exfutbolista del Betis ha ido al grano. Totalmente consciente de que pisaba terreno movedizo, a continuación, le ha preguntado si conocía la relación de Felipe y Letizia antes de que la noticia saltara a los medios.

La presentadora sorprende con su respuesta sobre el noviazgo de los Reyes

"Sé que sois amigas. Entonces, me conformo con un sí o un no", ha añadido Joaquín, visiblemente expectante y tratando de ganarse el mérito de conocer tan jugosa información. Ante la sorpresa del propio bético, Sonsoles Ónega le ha dado más que una respuesta afirmativa o negativa. "Es normal que lo supiera. Pues, es normal", se ha sincerado la hija de Fernando Ónega.

Debido al éxito alcanzado, Joaquín ha continuado tirando de la manta, por si acaso 'sonaba la campanita'. Ha querido conocer, entonces, cómo se enteró de que su amiga Letizia salía con el futuro Rey de España. "¡Qué bicho eres!", le ha contestado ella al tiempo que trataba de recordar cómo se habían sucedido los hechos. "No me acuerdo, hace muchos años. Madre mía", ha comenzado diciendo Sonsoles. "Pues me diría algo así como 'Me he enamorado de un bombero'", ha dicho entre risas. Unas palabras que ha querido matizar rápidamente. "Bueno, se parece un poco el Rey al bombero, por eso de apagar fuegos", ha zanjado el tema la amiga de la Reina Letizia.

La historia de amor de la Reina Letizia y el Rey Felipe que revolucionó los medios de comunicación

"Recuerdo que estábamos en un evento con la Reina Sofía y una periodista le dijo: 'Majestad, si hubiéramos sabido que su hijo buscaba novia en el gremio, de haberlo sabido nos habríamos arreglado más", ha relatado una divertida Sonsoles Ónega sobre la sorpresa que invadió las redacciones españolas una vez se supo que Letizia Ortíz se había comprometido con el Príncipe de Asturias.

Una historia de amor que comenzó entre bambalinas y bajo un secretismo absoluto. Hacía cerca de tres años que al entonces Heredero al trono de España no se le conocía relación alguna. La última, Eva Sannun, la modela noruega con la que rompió tras recibir fuertes presiones de Casa Real. Nadie podría imaginar entonces que un rostro conocido de la televisión pública estaba llamada a ocupar su lugar. "Claro, fue un 'shock' para nuestra profesión cuando se hizo pública la relación. Que una periodista enamore al Príncipe de Asturias de entonces. Imagina. Eso fue un terremoto brutal", ha sentenciado la amiga íntima de la Reina.