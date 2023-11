Se destapan los curiosos gustos musicales de Leonor: los cantantes y grupos que sonaron en su gran día

La Princesa Leonor vivía este 31 de octubre su gran día. No solo porque cumplía la mayoría de edad, también por su Jura de la Constitución ante las Cortes Generales. Un momento muy significativo en la vida de la hija mayor de los Reyes de España y que provocaba que todas las miradas estuvieran puestas sobre ella. Tanto es así que hasta la prensa internacional ovacionaba todos sus movimientos y la apodaba como "la princesa del pueblo español". Conforme van pasando las horas, vamos conociendo más detalles. Ahora, se ha destapado la elección de la heredera al trono de la música que sonó durante el almuerzo con las autoridades en el Palacio Real. Una selección que nos deja claro cuáles son los gustos musicales de la joven.

La música desempeña un papel crucial en cualquier celebración que se precie, y en el 18 cumpleaños de la Princesa Leonor no iba a ser menos. Las canciones que sonaron durante el almuerzo oficial con las diferentes autoridades en el Palacio Real de Madrid estuvieron elegidas de manera intencional. Se trató de una mezcla de estilos y géneros que guardaban guiños para las diferentes generaciones que se dieron cita en el majestuoso salón. Eso sí, destacaron varias piezas con las que podemos identificar cuál es el gusto musical de la hija de los Reyes de España. El concierto ofrecido por la Banda comenzó con 'Anniversary marcha-cha' y siguió con 'Al Príncipe de Asturias', una obra del fallecido compositor y exdirector Francisco Grau y que le dedicó al ahora Rey Felipe. La tercera pieza musical fue 'Ángel', de Jon Secada, después continuó con el pasodoble 'Suspiros de España' y un mix de Frank Sinatra. También sonó 'El Abanico', la banda sonora de 'La Misión', de Ennio Morricone, 'Disco Lives' y 'Rolipops'.

Sin embargo, el plato fuerte llegó al final del mismo gracias a una selección de canciones en las que quedaba patente el gusto musical de la protagonista del día, la Princesa Leonor. En esta parte que tocó la Banda Sinfónica de la Guardia Real encontramos 'Despechá' de Rosalía, un medley de canciones de ABBA y La Oreja de Van Gogh, así como 'Mediterráneo' de Serrat. No hay que olvidar que las hijas de los Reyes de España son unas apasionadas de la música y siguen las tendencias de los jóvenes de su edad. Ya mostraron su fanatismo por la 'Motomami' cuando fueron vistas en uno de sus conciertos.

La Princesa Leonor se olvida de Harry Styles en su gran día

Eso sí, en su gran día, la Princesa Leonor parece que se ha olvidado de uno de sus grandes ídolos, Harry Styles. Es por todos sabido que la hija mayor de los Reyes de España es una gran fan del exmiembro de One Direction. Tanto es así que en julio de 2022 tanto ella como la Reina Letizia y la Infanta Sofía acudieron al Wizink Center de Madrid a uno de sus conciertos. Tal y como publicó SEMANA en su día, según testigos presenciales, no pararon de cantar y bailar desde su sitio en la zona vip. Eso sí, por motivos de seguridad tuvieron que salir un poco antes de finalizar el show y así evitar mezclarse con el resto de público a la salida. Para su recuerdo queda la visita que la Reina y sus hijas hicieron al camerino del británico poco antes de la actuación. Un momento exclusivo con su ídolo, del que desafortunadamente no hay imágenes, y que quedará para siempre en su memoria. Las dos hermanas repitieron experiencia este verano cuando el cantante volvió a la capital española y también disfrutaron de un encuentro privado con el artista.

El significativo discurso de la Princesa Leonor en su gran día

Después de jurar la Constitución, la Princesa Leonor recibía de manos del Rey Felipe el Collar de la Real Orden de Carlos III. Un momento muy especial en el que la heredera al trono pronunciaba un discurso lleno de significado en el que pedía que se confiara en ella. "Conduciré mis actos en todos los ámbitos de mi vida atendiendo siempre a los intereses generales de nuestra Nación; Observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos; Y cumpliré con mis obligaciones con total dedicación y una entrega sin condiciones, procurando siempre crecer como persona junto al cariño y apoyo de mi familia", expresaba.