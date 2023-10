El día en que los Reyes Letizia y Felipe fueron 'pillados' por las cámaras cuando nadie conocía su historia de amor

El Rey Felipe intentó proteger al máximo su relación con doña Letizia. No quería que le sucediera lo mismo que con Eva Sannum, la modelo noruega con la que rompió tras varias presiones en el año 2001, tres años antes de que conociera a la periodista que se convirtió en la madre de sus dos hijas. "Por razones estrictamente personales y particulares, cada uno seguirá su camino en la vida", dijo el hijo del emérito para anunciar su ruptura con Eva. Lo que quizás no imaginaba es que 35 meses después anunciaría su compromiso con un rostro conocido de Televisión Española. Justo cuando se cumplen 20 años de la recordada escena en la que ambos se dieron un apretón de manos ante las cámaras, rescatamos unas fotos que quedaron para el recuerdo de todos. Y es que en ese instante los dos mantenían una relación sentimental en secreto, una unión que se confirmó solo unos días después.

Letizia y Felipe, muy cómplices en su primer encuentro ante la prensa cuando nadie sabía que estaban juntos

Al repasar su historia de amor es inevitable desempolvar esta imagen del álbum de fotos de los Reyes. La imagen fue tomada el 24 de octubre de 2003 en Oviedo y en ella los Reyes Felipe y Letizia se estrechaban la mano mientras se miran de forma cómplice. No era un encuentro fortuito, pues la Reina Letizia era la presentadora encargada de cubrir la entrega de los Premios Príncipe de Asturias en la cadena pública y el Rey tenía la costumbre de saludar a todos los periodistas que daban cobertura al evento. Ante otra compañera de profesión como era María Escario se saludaron, se sonrieron e intentaron disimular lo enamorados que estaban. No quisieron entonces que todo el mundo supiera que desde un año antes estaban juntos.

Las palabras de doña Letizia tras su primer acercamiento al Rey Felipe

Esa fue la última vez en la que doña Letizia pisó el Teatro Campoamor como comunicadora, siendo un año después cuando lo hizo como Princesa de Asturias. Un tsunami de emociones que llegaría a su punto más álgido tras la entrega de premios en la sala de prensa. El Rey Felipe saludó a todos los presentes, unos segundos en los que doña Letizia parecía un tanto tímida. Ataviada de un traje de raya diplomática, al igual que el Rey Felipe, estas imágenes se convirtieron en virales una vez se confirmó su noviazgo. Eso sí, no fue la primera vez en la que habían coincidido, tal y como dijo ella misma meses antes en una entrevista de radio: "Tuve la suerte de cubrir los Premios Príncipe de Asturias. Me acuerdo delante del príncipe, de su Alteza Real, y de Graciano García diciendo: ‘¿Cómo no me dijiste que eras la nieta de Menchu?’ El príncipe me miraba y diría: ‘¿Y esta guaja qué?’".

Fue una semana después de su apretón de manos cuando la Casa Real se pronunció, confirmando que era cierto y solo dos días más tarde, el día 3 de noviembre, cuando anunciaron su compromiso. En una rueda de prensa en los jardines del Pabellón del Príncipe anunciaron que pasarían por el altar y, por primera vez, se vieron detalles desconocidos de la personalidad de la reina. Nos referimos a su famoso "déjame terminar", una frase con que dejó claro su carácter.

Ella vestida de blanco con un traje de la lujosa firma Armani pisó fuerte y dejó fluir su espontaneidad. Dejó aparcada su carrera en la televisión para centrarse en su nueva vida, un giro de 180 grados que en numerosas ocasiones ha sido analizado y que la llevó a convertirse en una de las mujeres más conocidas en el mundo entero.