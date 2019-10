El viaje previsto para Felipe y Letizia el próximo mes a Cuba está en peligro. Los Reyes viajarían a la isla el 19 de noviembre, pero de momento, desde la delegación tienen paralizados todos los preparativos y desde Zarzuela no confirman el viaje.

Los preparativos para el viaje oficial de los Reyes está paralizado

Según adelanta ‘El Confidencial Digital’, está paralizado por tercera vez el viaje de los monarcas a Cuba, lo que va camino a llamarse la ‘isla maldita’. Aunque Josep Borrell, el ministro de Exteriores en funciones, aseguró hace un par de semanas que la situación política del país y las nuevas elecciones que se celebrará el próximo 10 de noviembre no afectaría a este periplo de Felipe y Letizia.

«La visita de los reyes se sustenta en los 500 años de la construcción de La Habana; pero no puedo anticipar lo que pueda ocurrir; en el Ministerio de Exteriores no consta que haya novedades”, fueron las palabras de Josep Borrell. Aunque a pesar de esta confirmación, desde el Ministerio de Exteriores aseguran que: «aunque no me consta que haya ningún cambio de planes, no quiere decir que no los vaya a haber”.

Sería la tercera vez en dos años que se paraliza este viaje

En el caso de que se suspendiera el viaje, sería la tercera vez que esto ocurriría en dos años. En 2017, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, desveló que tanto el Presidente y los Reyes estaban organizando una visita para comienzos de 2018. Algo que finalmente no se realizó por la situación política en España y se pospuso para unos meses después.

A pesar de que dejaron la puerta abierta a gestiones en el futuro, quedó aparcada por segunda vez seis meses después. Hasta ahora, que se ha retomado y que a pesar de que está previsto que viajen el próximo 19 de noviembre, todavía no está confirmado.